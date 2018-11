Les activités de production sont à l'arrêt sur les sites du groupe GSK de Wavre et de Rixensart, à la suite d'assemblées du personnel qui se sont tenues lundi matin, selon les syndicats, qui confirment une information de RTL Info. Les représentants du personnel ont tenu des assemblées d'information pour faire le point avec les travailleurs sur deux points qu'ils considèrent comme critiques: les modalités d'octroi de certaines primes et les plans de la direction en ce qui concerne le recours accru à la sous-traitance.

Le personnel de production estime, à l'instar des syndicats, que les réponses de la direction ne sont pas claires. Il a donc décidé de se croiser les bras.

"Les ouvriers, les employés et quelques cadres ont débrayé à la suite des assemblées qui se sont tenues sur les sites de Wavre et de Rixensart. En ce qui concerne les discussions sur la sous-traitance, quatre réunions ont déjà eu lieu sur le sujet mais elles n'aboutissent pas. On nous répond qu'au-delà de trois ans, il n'y a plus de garantie. La direction fait le choix de sous-traiter au maximum alors que l'entreprise est en pleine croissance", dénonce Imdat Gunes, délégué principal FGTB.

La volonté de sous-traitance s'étend, selon les syndicats, aux tâches de logistique et de maintenance et risque, à terme, de diminuer le nombre de contrat "GSK" sur les sites de Wavre et Rixensart.

Les représentants des travailleurs demandent que la direction fournisse des données claires sur le nombre de travailleurs qui pourraient être touchés par ce plan et sur les implications à prévoir pour l'entreprise.