Fin de journée, les libéraux, les humanistes et les écologistes se revoient pour valider un grand accord radical en matière de bonne gouvernance et d'éthique politique (suppression des Provinces, etc.) annonce La Libre Belgique.

Il est de plus en plus clair qu'Ecolo refusera de rentrer dans les majorités "sans le PS" dont rêve Benoît Lutgen, le président du CDH, qui a débranché la prise dans les entités fédérées le 19 juin dernier. Alors que faire ?

Le MR et le CDH sont prêts à bouger pour constituer une nouvelle majorité en Wallonie. Par contre, on le sait, en Fédération Wallonie-Bruxelles et à la Région bruxelloise, les choses sont plus complexes et d'autres partenaires (Défi, Ecolo) sont nécessaires pour constituer de nouvelles coalitions qui tiennent la route. Mais le temps passe et plusieurs décideurs politiques s'impatientent.

Du coup, MR et CDH devraient annoncer, après la réunion "gouvernance" avec Ecolo, qu'ils démarrent les pourparlers sur le socio-économique et les volets autres que la gouvernance. Libre donc à Ecolo et à Défi de venir s'inscrire dans cette démarche qui vise à mettre les socialistes dans l'opposition. Ecolo et Défi seront invités aux nouveaux pourparlers et devront alors se positionner clairement et publiquement : rejoignent-ils le duo MR/CDH dans cette optique "sans le PS" ou non ? MR et CDH espèrent toujours trouver des alliés pour renverser les majorités actuelles en Wallonie, à Bruxelles et à la Fédération Wallonie-Bruxelles.