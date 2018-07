Ça gronde au musée de l’Armée. En cause ? Une exposition temporaire - un an - sur le centenaire de la guerre 14-18. En cours de montage, cette exposition organisée par le War Heritage Institute (WHI) dispose d’un budget d’un million d’euros. Certaines personnes au sein du musée de l’Armée ainsi que le coordinateur du comité Tervueren-Montgomery Charles Six dénoncent un gaspillage d’argent public alors que certaines salles nécessitent des rénovations structurelles.

Charles Six, à l’origine d’une pétition en ligne (quasiment 23.000 signataires sur change.org) visant la sauvegarde du musée, est interpellé : "Faire une exposition temporaire, c’est bien. Mais pas quand le musée de l’Armée doit être rénové. Franchement, quel est le sens des priorités ? C’est comme pour la date de l’inauguration officielle de l’exposition prévue le 20 septembre, soit trois semaines avant les élections alors que la logique aurait voulu qu’elle ait lieu le 11 novembre, jour de l’Armistice. On est en droit de se demander si tout cela ne sert pas qu’à faire la campagne de Charles Michel."

Autre grief : " Le délai imposé pour monter cette exposition est bien trop court : un an et demi. On fait à la va-vite et les budgets explosent déjà, dénonce-t-il encore en détaillant la démesure de cette exposition alors que les caisses du War Heritage Institute dont dépend le musée de l’Armée semblent vides."

"Pourtant , poursuit Charles Six, le grand show voulu par le Premier ministre s’élèverait à 800.000 euros, financés en grande partie par la Chancellerie. Sur ces 800.000 euros, le quart aurait déjà été dépensé l’an passé pour, notamment, du matériel muséal avant même que le marché ne soit attribué. Manque de chance, une partie de ce matériel serait incompatible avec les besoins de l’entrepreneur en charge de la construction de l’exposition. En 2018, 100.000 euros auraient été dépensés pour la publicité de l’événement puis 100.000 autres pour le catalogue de l’exposition."

Contactée, la direction du War Heritage Institute confirme que le budget global de l’exposition s’élève à un million d’euros. "L’exposition est financée par le WHI à hauteur de 400.000 euros et par la Loterie nationale à hauteur de 600.000 euros. Le WHI finance la moitié de la conception de l’exposition et la Loterie nationale l’autre moitié ainsi que le budget alloué au catalogue (100.000 euros) et à la communication (100.000 euros)."

Le WHI - dont le budget annuel atteint 14 millions d’euros - justifie la date de l’inauguration au 20 septembre par le fait que l’exposition relate, entre autres, l’offensive libératrice qui a eu lieu fin septembre 1918 et que cette date "coïncide avec la reprise des activités socioculturelles tant dans le milieu scolaire qu’associatif".