Avis de tempête sur la Belgique ! Alors que la côte belge se prépare à affronter les plus grosses rafales de vent depuis cinquante ans, le reste du pays devait se réveiller sous un splendide mais dangereux manteau de neige ce matin. Ajoutez à cela une chute vertigineuse des températures et nous voilà devant le parfait scénario d’un blocage complet du pays.

De nombreuses communes ont d’ailleurs pris leurs dispositions en fermant leurs parcs publics dès hier en fin d’après-midi. D’autres offraient du sel d’épandage à leurs citoyens dans le besoin, tandis que les épandeuses devaient tourner toute la nuit dans l’espoir d’offrir des routes praticables ce matin. Certaines communes offrent même la possibilité de voir en temps réel l’évolution de l’épandage sur le territoire via un site web.

Ces conditions météorologiques dantesques ne vous permettront pas d’échapper à vos obligations professionnelles. L’article 27 de la loi sur le contrat de travail le dit très clairement : "Seule une cause étrangère et fortuite" justifie un retard ou une absence et, donc, le maintien du salaire, précise l’Union des classes moyennes.

Rares sont celles et ceux qui pourront arguer ne pas avoir été mis au courant des conditions météorologiques que le pays s’apprête à vivre ces trois ou quatre prochains jours. "Le travail n’est pas facultatif. Il faut se présenter. C’est une obligation sinon on ne touche pas son salaire", explique Bruno-Henri Vincent, avocat spécialisé en droit du travail au cabinet Litis S. "Un travailleur doit prendre toutes les mesures pour arriver sur son lieu de travail s’il veut être payé. C’est un peu comme quand vous partez en avion pour des vacances au soleil. Vous faites tout pour ne pas le rater."

Au boulot, donc ! Et pas de retard s’il vous plaît. "Le travailleur doit faire le nécessaire pour arriver à temps à son travail", commente de son côté Jean-Luc Vannieuwenhuys, conseiller juridique chez SDWorx. "Certes, personne ne peut prédire l’intensité d’une tempête mais le travailleur doit anticiper comment il se rendra au travail le lendemain."

Par contre, si la SNCB annonce d’énormes retards ou annule un train le matin même parce qu’une caténaire a sauté à cause du gel, le travailleur pourra faire valoir le caractère fortuit de sa non-présence à l’heure au boulot et les heures non prestées dues au retard devront être payées par l’employeur.

Toutes les catégories de travailleurs ne sont pas soumises au même régime. Certaines gardent leur salaire en cas de météo trop rude.

À titre d’exemple, "c’est le cas des chauffeurs routiers ou des ouvriers qui travaillent sur les chantiers. Si les routes sont impraticables ou s’il fait trop froid, leur salaire sera garanti."

Touring s’attend à un record de dépannages

Pour Touring, ce vendredi s’annonce comme la pire journée de ce début d’année. Découvrez ses bons conseils !

"On s’attend à recevoir entre 2.500 et 3.000 appels pour des dépannages demain", assure le porte-parole de Touring Lorenzo Stefani… "Soit le double de ce que l’on fait en temps normal". Dans 60 à 70 % des cas, il s’agira d’un problème de batterie.

Pour faire face à la crise, Touring dispose d’environ 250 dépanneurs auxquels il faut ajouter les intervenants externes soit, au total, plus de 400 dépanneurs qui seront à disposition des automobilistes, si besoin. D’ici là, le spécialiste de l’assistance dépannage délivre ses conseils très pratiques.

La veille

- Si vous n’avez pas de garage, évitez de poser un carton sur son pare-brise car il risque de coller avec le gel. Un couvre-pare-brise (- de 5 €) ou poser une couverture fera l’affaire.

- Évitez de laisser sa voiture exposée au vent et au froid.

- Vérifiez que le lave-glace est rempli. Avec l’épandage, une fine pellicule blanche s’installe sur le pare-brise.

- Prévoyez de l’eau et des couvertures au cas où votre véhicule tombe en panne au milieu de nulle part.

- S’équiper de pneus hiver reste l’idéal. Sinon, installez des chaînes, surtout pour les Belges qui iront faire un tour sur les pistes de ski ce week-end.

Juste avant le départ

- Dégelez et déneigez entièrement votre véhicule, "parce que si un paquet de neige se détache de votre voiture et déboule sur le pare-brise de la voiture juste derrière, c’est très dangereux".

- Dégagez toutes les vitres car "le Code de la route impose une vision à 360°".

- Vérifiez que les phares avant et arrière fonctionnent.

- Activez le feu antibrouillard. "C’est obligatoire lorsque la visibilité est inférieure à cent mètres".

Au démarrage

- Si la route n’est ni dégagée ni salée, il vaut mieux démarrer en 2e et rouler de manière très coulante car au moindre décrochage des pneus, c’est la glissade assurée. En cas de glissade, il faut toujours regarder là où l’on veut aller et non pas ce que l’on risque de percuter.

- Si le véhicule a dormi dehors, il faut préchauffer sa batterie en allumant les phares quelques secondes puis, au moment du démarrage, couper toutes les sources d’énergie du véhicule (climatisation, chauffage, radio, etc.).

Une fois en route

- Touring ne demande pas de rouler moins vite mais de suivre la circulation. "80 % des automobilistes adaptent spontanément leur vitesse à bon escient." Si vous êtes suivi de trop près par une voiture, laissez-la vous dépasser car elle risque de ne pas pouvoir freiner à temps en cas d’incident. Idem pour les voitures devant vous, laissez une plus grande distance que d’habitude. En un mot: "Il faut littéralement rouler sur des œufs".

L’accueil dans les écoles sera assuré, quoi qu’il arrive

Les écoles aussi se préparent aux conditions météo extrêmes annoncées ce vendredi. Légalement, élèves et corps enseignant sont dans l’obligation d’aller à l’école sauf cas de force majeure. Aucune instruction particulière n’a d’ailleurs été donnée pour les journées de ce vendredi et de lundi prochain, confie-t-on au cabinet de la ministre de l’Éducation Marie-Martine Schyns (CDH). En clair, il s’agit de journées comme les autres. "Maintenant, les directions d’écoles ont l’habitude de gérer ce genre de situation. Chacun doit faire le maximum pour se rendre à l’école mais on recommande aux directions d’adopter une certaine souplesse vis-à-vis des cas les plus compliqués car une situation n’est pas l’autre."

"En principe, on ne peut excuser une absence pour raison météo que lorsqu’une circulaire nous y autorise. On ne le sait bien sûr pas tout de suite mais a posteriori… Après, comme toute absence non reprise dans les textes officiels, cela reste à l’appréciation du chef d’établissement", confirme la directrice d’une école communale du Brabant wallon. Une circulaire rappelle que de telles journées sont exceptionnelles et invite les directions d’écoles à ne pas compter de jour d’absence. "C’est déjà arrivé par le passé mais c’est assez rare car, généralement, les directions ne mettent pas les élèves ou les professeurs en absence injustifiée si les conditions météo sont trop complexes", poursuit le cabinet Schyns qui rappelle que, quelles que soient les conditions météo des jour à venir, les écoles restent ouvertes et un accueil sera d’office assuré.

Moins de morts, plus d’accidents

Véritable ennemie des automobilistes, la neige n’a pourtant pas que des désavantages sur la route. La poudreuse diminue le nombre de morts. Et ça, c’est plutôt une bonne nouvelle.

"En raison des vitesses moins élevées des conducteurs, la neige entraîne une baisse du nombre d’accidents mortels de 15 %", communique l’IBSR en cette veille de week-end annoncé comme chaotique en raison des conditions climatiques.

Si cette mauvaise météo permettra donc d’épargner des vies, elle engendrera, en revanche, un nombre important d’accidents. "La neige provoque généralement une augmentation de plus de 75 % du nombre d’accidents matériels !", précise le porte-parole de l’IBSR, Benoît Godart.

"La conduite sur la neige demande une certaine habitude que beaucoup de conducteurs n’ont pas", poursuit Benoît Godart, invitant les automobilistes à consulter les conseils disponibles pour limiter les dégâts à l’approche de l’importante offensive hivernale annoncée.

Tout schuss dans les cantons de l’Est !

Alors que tout le pays attendait le déluge ce jeudi, 9 pistes sur les 19 des cantons de l’Est étaient déjà ouvertes en province de Liège, dont celles de Botrange, de la Baraque Michel et d’Elsenborn… rien en province du Luxembourg. Comme on l’indique à l’agence du tourisme des cantons, "on ne peut pas prévoir l’ouverture à 100 %..." On avouait cependant se préparer à ce que toutes les pistes soient ouvertes ce vendredi. Pour une information du jour, on renvoie vers le site www.eastbelgium.com. Chaque piste y dispose de son propre bulletin d’enneigement.

À Pecq, l’épandage est aussi en ligne

La commune de Pecq, près de Tournai, diffuse sur son site internet la carte des circuits d’épandage de sel réalisés par le privé. Le but: bien informer la population.

Le bourgmestre a sa façon personnelle de gérer cet épandage. "Je regarde le soir la météo au journal télévisé, sur trois chaînes différentes, et en fonction de ce qu’ils disent, en fonction de la situation, nous faisons le lendemain le petit ou le grand circuit, le grand circuit correspondant à toutes les routes communales de l’entité", explique le maïeur Marc D’Haene (GO - cdH).