Une analyse réalisée par nos confrères de La Libre Belgique.

La commission Publifin/Nethys a présenté son rapport définitif, lundi midi, à Namur. Elle relève, notamment, 15 indices d'infractions pénales qui seront transmis à la justice. La commission aura mis en évidence une manière "dépassée" de faire de la politique.

Ils sont venus, ils étaient tous là. Les cinq membres du bureau (Zrihen et Prévot pour le PS, Crucke pour le MR, Hazée pour Ecolo et Fourny pour le CDH) de la commission Publifin entourés de quelques commissaires, présentaient, lundi midi, le rapport complet de leurs travaux. Plus étoffé que le rapport intermédiaire sorti il y a quelques semaines, on n’y trouve cependant pas de très grandes nouveautés. Si ce n’est un point détaillé en fin de conférence de presse relatif aux éventuelles poursuites judiciaires que pourraient encourir les dirigeants de Nethys. En effet, les députés de la commission Publifin ont listé, au sein d’un procès-verbal, les indices d’infractions pénales. Une liste qui sera transmise, avec le rapport, aux autorités judiciaires. Que retrouve-t-on dans ce P.-V. ?

1. Les comités de secteur.

En ce qui concerne les fameux comités de secteur, la commission considère que leur création et l’octroi, aux administrateurs de ces comités, de rémunérations fixes pourraient se révéler pénalement répréhensibles au vu de l’activité particulièrement réduite de ces comités. Le procès-verbal qui marque la création de ces comités serait insuffisant pour justifier les rémunérations importantes. On retiendra également que les "démarches de dissimulation de ces comités", de la part des dirigeants de Publifin-Nethys, pourraient être un élément susceptible de poursuites pénales.

2. Les marchés publics.

La commission pointe "le non-respect de dispositions statutaires et de la législation sur les marchés publics ainsi que des dispositions de législations sociales par des membres de la direction et par des organes de gestion de Publifin-Nethys". Un deuxième point concerne aussi partiellement le respect de la législation sur les marchés publics. Il s’agit de la restructuration du groupe qui a permis de sortir des règles édictées par le code de la démocratie locale et de la décentralisation.

3. Les rémunérations des dirigeants.

On retrouve dans ce point un très grand nombre d’indices d’infraction pénale. A savoir, "l’octroi de rémunérations anormalement élevées aux membres de la direction de Nethys" ainsi qu’un pourcentage extrêmement élevé du montant variable de la rémunération de ces mêmes dirigeants sans objectifs chiffrés. Sachant que ces rémunérations sont octroyées par un comité de nomination et de rémunération "auquel les mêmes membres de la direction sont systématiquement invités et presque seuls à y prendre la parole", précise encore le rapport. Les commissaires soulignent aussi la prise en charge par Nethys des cotisations sociales dues par Stéphane Moreau alors qu’il a un statut d’indépendant. Une prise en charge "pour une période indéterminée à partir du 8 juin 2007, décidée le 3 décembre 2013 par le comité de nomination et de rémunération de Nethys". Enfin, le paiement des rémunérations des dirigeants par une société extérieure (AGM), appartenant à trois administrateurs est aussi dans le viseur des commissaires pour une éventuelle infraction pénale.

4. Les prises de participation.

On retrouve dans ce chapitre la prise de participation d’une filiale de Nethys, aux côtés de Stéphane Moreau, d’un autre administrateur et d’un des cadres de la société pour fonder la société SA Electricité du Bassin Ivugha au Congo. Un investissement de Nethys dans cette même société est aussi pointé du doigt.

5. Disparitions d’éléments.

La commission considère encore que "la suppression d’un certain nombre d’éléments de fichiers informatiques, le 22 février 2017", concernant notamment un répertoire intitulé "Comité de nomination et de rémunération", pourrait être considérée comme une infraction pénale. Des documents qui se trouvaient dans l’ordinateur d’un membre du comité de direction de Nethys. Ils avaient été créés entre 2012 et 2016.

A Savoir

Combien : La commission d’enquête a consacré au total, 29 réunions (réunions de travail et auditions) à ses travaux. Elle a siégé 180 heures et 47 minutes en séance publique et 19 heures et 48 minutes à huis clos. Le bureau de la commission a consacré 33 réunions à ses travaux pour un total de 58 heures et 45 minutes. La première audition a eu lieu le 20 février 2017 et la dernière, le 22 juin 2017.

Quand : Le 12 juillet prochain, le rapport de la commission Publifin/Nethys sera présenté au Parlement wallon. Les députés réunis en séance plénière seront invités à débattre du rapport et des nombreuses recommandations qu’il contient. Pour autant, il ne sera pas possible aux députés d’en faire modifier une seule ligne.