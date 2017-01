Le ministre wallon des Pouvoirs locaux Paul Furlan a annoncé jeudi sa démission du gouvernement, affirmant être "droit dans ses bottes", mais l'avoir décidé parce que "la sérénité n'est plus assurée".

Le ministre-président wallon Paul Magnette a accepté cette démission, a précisé M. Furlan (PS) au cours d'une conférence de presse. Pendant près de trois quarts d'heure, M. Furlan est revenu sur les dossiers récemment sortis dans la presse concernant la composition de son cabinet et ses liens avec ses sociétés privées, démontant une à une les accusations. Plusieurs observateurs l'ont d'ailleurs jugé convaincant et ont été surpris par l'annonce de la démission, survenue en toute fin de conférence de presse.

Mais aux yeux de Paul Furlan, et même s'il juge être "droit dans ses bottes", la sérénité du travail du gouvernement n'était plus assurée, raison pour laquelle il a remis sa démission. L'opposition MR et Ecolo la réclamaient depuis la révélation du scandale de l'intercommunale Publifin, pour lequel des mandataires politiques locaux ont touché des rémunérations importantes sans fournir des prestations suffisantes. Le chef de cabinet adjoint de M. Furlan, Claude Parmentier, avait d'ailleurs dû démissionner en raison de sa rémunération élevée comme administrateur à titre privé de Nethys (Publifin).

L'opposition reprochait au ministre de ne pas avoir agi assez tôt pour contrôler ce type d'intercommunales interrégionales, ni pour durcir les règles des organismes publics, même si Paul Furlan avait pris des mesures en ce sens depuis près de huit ans qu'il est ministre. Elle jugeait qu'il n'était plus l'homme de la situation pour gérer le dossier de la gouvernance wallonne. La semaine dernière, Paul Magnette était d'ailleurs monté au créneau en affirmant prendre le dossier en main, même s'il gardait Paul Furlan à ses côtés.

Mardi soir, le cdH, partenaire de coalition du PS, avait à son tour semblé douter de la position de Paul Furlan, en réclamant des réponses dans les plus brefs délais sur les articles récemment sortis dans la presse.

"Je ne suis pas un Calimero et je ne rentrerai pas dans le jeu de me plaindre. Je devais déranger quelqu'un, je ne sais pas qui. J'ai toujours pris mon destin en main, et la vie ne s'arrête pas à celle de ministre", a rappelé celui qui redevient député-bourgmestre de Thuin.

Une conférence de presse du gouvernement prévue à 11h a été retardée à 11h30.