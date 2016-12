"Quel est votre rôle?", "À quoi ressemble une journée normale ?", "Quel métier auriez-vous aimé exercer si vous n’étiez pas destiné à devenir Roi?" Voilà les questions que Noa-Louis, 11 ans, a posées au roi Philippe.

Le jeune garçon, reporter d’Ouftivi, a eu l’opportunité unique de rencontrer, chez lui, le roi des Belges. "C’est une interview que je n’oublierai jamais", reconnaît le préadolescent. Son reportage a été diffusé ce vendredi 23 décembre à 18h45 sur la Trois. Il est désormais accessible sur la plateforme audio.

"Lorsque j’ai été contacté pour interviewer le Roi, trois jours avant la rencontre, j’étais super content", nous fait-il savoir au café Sucré-Salé, à deux pas de son école. "J’ai préparé ma rencontre avec ma maman durant le week-end."

Sa mère, Pascale, confirme: "Nous sommes allés nous renseigner sur le site www.monarchie.be . Nous avons cherché des informations, nous avons pris connaissance du protocole et nous avons préparé quelques questions."

Le jour de la rencontre, lundi, il était seul à entrer dans le bureau du souverain. Sa mère, est restée dehors. La journaliste n’a pas pu entrer dans la pièce.

Au moment de l’enregistrement du discours royal, Noa-Louis a senti la pression monter d’un cran. "Avant d’être au Palais, je n’étais pas stressé", nous dit-il. "Je me disais que le Roi était un être humain comme moi. Quand j’étais sur place, seul, j’ai commencé à stresser. Quand il a changé de pièce, il m’a adressé la parole en me disant simplement ‘On va faire comme si on ne s’était jamais vus!’ , j’ai un peu déstressé."

Lors de cette entrevue informelle (le Roi n’accorde aucune interview officielle), le contact entre le souverain et le jeune garçon se crée naturellement. "Il était à l’aise. On m’a dit qu’il aimait bien les enfants", ajoute Noa-Louis. "Il m’a montré son bureau, avec son sapin de Noël. On a ensuite discuté face à une photo de sa famille. Le Roi m’a demandé si je connaissais les personnes qui étaient sur le cliché. J’ai reconnu les princesse Elisabeth et Eléonore. Il m’a ensuite montré, sur la photo, ses frère et soeur, ses parents..."

Noa-Louis, pourtant très satisfait de cette rencontre, aurait aimé en savoir plus sur le Roi. "Quand je lui ai demandé ce qu’il aurait aimé faire plus tard, s’il ne devait pas devenir Roi, il ne m’a pas répondu", ajoute le tout jeune reporter. "J’aurais aimé aussi voir à quoi ressemblaient sa maison, son salon et peut-être même rencontrer ses enfants. Je leur aurais demandé ce que ça fait d’être princes, si c’est chouette d'avoir ce statut..."

Son moment préféré? "Quand on a pu prendre une photo tous les deux!" D’ailleurs, il compte bien imprimer le cliché et l’encadrer. "Je le mettrai soit dans ma chambre soit sur ma porte d’entrée pour que tout le monde voie que j’ai rencontré le Roi", plaisante-t-il.