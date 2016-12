L'année 2016 devrait constituer l'une des années les plus chargées en matière de grève, ressort-il des chiffres de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) que De Tijd publie vendredi.

Rien qu'entre avril et juin, quelque 247.300 jours de grève ont ainsi été comptabilisés. L'année 2014, qui a marqué les débuts du gouvernement Michel, a totalisé 760.300 jours de grève, soit le total le plus important des vingt-cinq dernières années. Après une année 2015 plus calme, les syndicats ont repris leur charge contre l'exécutif cette année.

Le deuxième trimestre a ainsi vu le mouvement de grève des gardiens de prison et de nombreuses actions sur le rail. Le 24 mai, au moins 60.000 personnes ont arrêté le travail pour participer à une manifestation nationale avant un mouvement de quelque 10.000 fonctionnaires et enseignants contre les mesures d'économies. Une grève nationale a ensuite eu lieu le 24 juin.