Comme le veut la coutume, le roi Philippe s'est exprimé à l'occasion de la Fête nationale.

A 13 heures piles, ce jeudi, son discours a été retransmis par les chaines de télévision du pays. Constatant un "vent d'optimisme" sur notre économie, y décelant une "opportunité" qu'il faut "saisir", il revient aussi sur son moment de communion avec une famille musulmane de Gand, une rencontre qui avait été très commentée en juin dernier.

Mesdames et Messieurs,

Aujourd’hui, un vent d’optimisme souffle sur notre économie et sur le marché de l’emploi. Une nouvelle dynamique européenne semble prendre forme. Alors comment saisir ce moment ? Comment en faire une opportunité pour l’ensemble de la société ? En continuant à façonner une société inclusive, dans laquelle personne ne se sent abandonné.

Apprendre, au sens large, est une des clés pour y parvenir. Apprendre des autres et avec les autres.

A l’âge du savoir immédiat et omniprésent, apprendre à interpréter les faits et à émettre un jugement de valeur, permet de prendre ses responsabilités en connaissance de cause. ‘C’est vrai’. ‘C’est juste’. ‘C’est bien’ … Les jeunes apprennent cela en premier lieu de leurs parents. Et aussi de ces enseignants passionnés, qui éveillent chez leurs élèves le désir de comprendre. Dans un monde qui évolue à un rythme accéléré, ils apprennent de leurs aînés comment prendre du recul. Les aînés peuvent aussi apprendre des plus jeunes. Encourageons la rencontre de l’enthousiasme et de la créativité avec la sagesse et l’expérience de vie.

Le travail également est un lieu qui permet cette rencontre. De plus en plus d’écoles en Belgique intègrent le travail en entreprise dans leur programme. Lors d’un récent voyage en Suisse, j’ai pu apprécier les succès engrangés par ce modèle de formation en alternance. Continuons à favoriser les synergies entre le monde de l’enseignement et celui des entreprises. Nous insufflerons un plus grand dynamisme sur le marché du travail. Et nous créerons plus d’égalité des chances.

Enfin, aller à la rencontre d’une autre culture est aussi une occasion de s’enrichir mutuellement. Il y a un mois et demi, je suis allé fêter la rupture du jeûne dans une famille belge musulmane. J’ai été impressionné par la manière dont chacun des membres de cette famille s’implique dans la société. J’ai beaucoup appris sur le sens qu’ils donnent au jeûne et à ce moment de retrouvailles. En sortant de chez eux, tard le soir, j’ai été accueilli par leurs voisins. Ils m’ont offert une bouteille de vin et m’ont dit à quel point ils étaient heureux de vivre dans ce quartier. J’étais fier de voir coexister chez nous, côte à côte, ces deux manières simples et vraies d’exprimer l’hospitalité.

Toutes nos rues ne sont pas comme celle-là. Mais cet exemple nous montre qu’il y a dans notre pays, bien plus que nous le croyons parfois, une communion de valeurs au-delà des différences. Cherchez à apprendre au contact des autres et avec les autres. Vous découvrirez que vous partagez les mêmes interrogations, les mêmes doutes, les mêmes espoirs, les mêmes rêves que vos voisins. Eux aussi sont soucieux du bien-être de leurs enfants, de la qualité de leur travail, du bon accueil de leurs malades ou de leurs aînés. Apprenons également à nos enfants à porter ce regard-là sur le monde. Le bien-être et le bonheur, que nous recherchons tous, n’ont de valeur que s’ils sont réellement partagés.

La Reine et moi constatons tous les jours ce que signifie l’enrichissement mutuel dans les innombrables initiatives de solidarité et d’entraide. Que ce soit dans l’accueil des sans-abris, l’aide aux handicapés, ou plus largement dans toute forme de soutien aux plus vulnérables d’entre nous. De telles initiatives sont de véritables perles pour notre société. Elles nous dévoilent la richesse cachée des plus fragiles.

Mesdames et Messieurs,

Je suis persuadé que nous pouvons tous tirer les bénéfices de la nouvelle dynamique qui semble s’amorcer. Nous le ferons en voulant apprendre, tous les jours, de ceux qui nous précèdent, de ceux qui nous suivent, de nos voisins, de ceux que nous croyons parfois si différents. Il suffit de vouloir regarder au-delà de la différence.

La Reine et moi vous souhaitons une belle Fête Nationale.