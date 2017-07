Tout a commencé lorsque la députée germanophone Jenny Baltus-Möres (MR-PFF) a, au cours d'une séance au parlement wallon, demandé à Maxime Prévot, le ministre des Travaux publics, s'il était possible d'installer des panneaux en allemand sur le territoire de la Communauté germanophone.

Sur ces panneaux, on aurait pu lire l'inscription "Bienvenue en Belgique de l'est" (Willkommen in Ostbelgien). Aurait, car Maxime Prévot a exprimé son refus.

Maxime Prévot a expliqué qu'un "groupuscule de Germanophones n'apprécient guère qu'on leur rappelle qu'ils sont aussi wallons. Les Germanophones sont des Wallons de langue allemande, certes, mais Wallons quand même. Même si les Corses ne se considèrent pas comme Français, le Corse est un citoyen de la République française, le flamingant est toujours un Belge et un Germanophone est institutionnellement un Wallon."

Une attitude jugée arrogante par les membres de la Communauté germanophone. "Nous, Belges germanophones, nous avons l’impression d’être cœur de l’Europe, tout en restant liés et fidèles à notre pays. Nous ne nous sentons pas wallons. Nous avons notre propre identité et notre propre langue. Le gouvernement de la Communauté germanophone souhaite ardemment entretenir des relations amicales avec la Région wallonne. Toutefois, les remontrances hautaines exprimées par le ministre Maxime Prévot sont arrogantes et stériles", a réagi le ministre-président de la Communauté germanophone, Oliver Paasch (ProDG). Une traduction que l'on peut dire sur DaarDaar qui reprend un article de Grenz Echo.

Pascal Arimont, président du bureau régional de la CSP, a également fait part de son mécontentement. "Les politiciens wallons de tous bords feraient donc preuve de respect à notre égard en arrêtant de remettre sans cesse notre identité en question."