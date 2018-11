Avec 16,8 degrés Celsius enregistrés à Uccle à 14h00, ce 15 novembre représente un record. Le dernier 15 novembre le plus chaud remonte à 2006 (15,2 degrés), indique le météorologue David Dehenauw. La température pourrait encore grimper en ce jeudi ensoleillé. Le mercure baissera ensuite dès vendredi.

Il fera nettement plus froid au début de la semaine prochaine, avec des températures proches de zéro durant la nuit.

Selon l'IRM, "lundi et mardi, une dépression d'altitude conduira à une augmentation de l'instabilité sur l'Europe Centrale et Occidentale. Le ciel deviendra partiellement à très nuageux avec quelques faibles averses locales, qui pourront prendre un caractère hivernal, surtout en Ardenne. Les maxima ne dépasseront pas les 6 degrés lundi, et seront proches de 5 degrés dans le centre mardi. Le vent modéré à parfois assez fort de secteur est à nord-est accentuera la sensation de froid."

"En milieu de semaine prochaine, une perturbation plus active pourrait déterminer notre temps avec, mercredi, un ciel très nuageux et des précipitations hivernales. Jeudi, le temps devrait être plus sec et surtout un peu moins froid."