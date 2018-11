Une centaine de pêcheurs ont mené samedi matin une action de protestation à Nieuport contre la pratique de la pêche à impulsion électrique.

Cette technique constitue, selon eux, une concurrence déloyale. Une centaine de pêcheurs, qui ont par ailleurs reçu le soutien du bourgmestre de la localité, ont donc mené samedi matin une action de protestation contre la pratique de la pêche à impulsion électrique dans le port de la cité balnéaire. Ce n'est pas la première fois que les pêcheurs mènent ce type d'action. Mi-juin, ils avaient déjà dénoncé cette pratique au même endroit.

La pêche à impulsion électrique est controversée et interdite en principe dans l'Union européenne mais la réglementation présente des lacunes dont profitent des pêcheurs néerlandais. La pêche électrique pèse non seulement sur les stocks mais peut aussi briser les arêtes des poissons. A contrario, les fonds marins ne sont pas endommagés et les pêcheurs consomment également moins de carburant.

Les pêcheurs entendaient par cette action remettre la problématique à l'agenda européen.