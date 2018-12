La Chambre a procédé ce mercredi après-midi à un "échange de vues sur les conséquences de la modification de la composition du gouvernement", au cours duquel le Premier ministre devait répondre aux questions des députés. Le président de la Chambre Siegfried Bracke a suspendu la séance plénière et convoqué la conférence des présidents, après une motion qui met en jeu la confiance au gouvernement. Récit des débats.





La séance plénière a débuté avec une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat à Strasbourg.

Peter De Roover, le chef de groupe de la N-VA à la Chambre a pris la parole et a, comme son président de parti, Bart de Wever, fait référence à une "coalition Marrakech". Il a accusé cette nouvelle coalition de ne pas avoir le courage de se présenter devant le Parlement, de peur de ne pas être soutenue puisqu'elle "ne représente qu'un tiers du parlement".

"Vous devez présenter votre nouveau gouvernement et les nouveaux axes prévus, votre projet est flou pour les parlementaires, ce n'est pas acceptable", a ajouté De Roover.

Ahmed Laaouej, le chef de groupe PS à la Chambre, accuse, pour sa part, le nouveau gouvernement d'essayer de gagner du temps.

"On ne fait pas un gouvernement pour faire un gouvernement, on fait un gouvernement pour défendre un projet politique mais la vérité c'est que vous n'avez aucun projet alternatif à votre gouvernement Michel I. Le parlement c'est uniquement lorsque ça vous arrange, pour vous défaire des griffes de la N-VA alors que vous négociez toujours avec elle."

"Nous préférons un gouvernement en affaires courantes jusqu'aux prochaines élections plutôt que votre politique de droite et la régression sociale de votre gouvernement", a-t-il conclu.

C'est ensuite au tour de David Clarinval (MR) de prendre la parole. Il rappelle la crise institutionnelle de 541 jours qu'a vécu la Belgique, une crise qui "ne se répétera pas car nous prendrons nos responsabilités."

Servais Verherstaete, (Cd&V) rappelle que cette situation peut être une opportunité pour la Chambre, "le parlement peut davantage peser dans le processus décisionnel, c'est une opportunité unique". Il espère également que la N-VA respectera les engagements pris cet été.

Patrick Dewael (Open Vld), lui, rassure le Premier ministre et répond indirectement à Peter de Roover : "Oui, vous êtes du bon côté de l'histoire". Ensuite, il interroge les parlementaires : "On peut déposer autant de motions que l'on veut, nous n'avons pas la majorité au parlement mais la question qui se pose est : faut-il que le gouvernement dépose sa démission ou y-a-t-il une possibilité de travailler avec le parlement ?"

"Je n'ai entendu aucun groupe plaider pour des élections anticipées mais si c'est ce que vous voulez, vous en répondrez aux citoyens et aux entreprises", s'est exclamé Patrick Dewael.

Meryame Kitir (Sp.a) souhaite remettre les pendules à l'heure : "Non, l'opposition n'est pas responsable du chaos politique mais que les choses soient claires, nous ne soutiendrons pas un gouvernement qui veut continuer le projet politique de Michel 1."

Kristof Calvo (Ecolo Groen) commence, de son coté, son allocution en remerciant Charles Michel pour son discours et son vote à Marrakech : "En tant que progressiste, j'étais fier d'être Belge." Au passage, il tacle la ministre de l'Environnement, Marie-Christine Marghem. "Malgré le jeu de passe passe des compétences ministérielles, nous conservons la même ministre de l'Environnement."

Il prévient la nouvelle coalition : "Il faudra opérer des choix, nous sommes prêts à dialoguer mais il n'y a aucune chance pour que l'on approuve votre budget si rien ne change"

Georges Gilkinet remercie également le Premier pour son vote du Pacte de l'ONU mais revient sur "le très mauvais bilan socio-économique du gouvernement". Ecolo se demande sous quel statut ce nouveau gouvernement va continuer, "Êtes-vous en affaire courante ? Ce n'est pas le gouvernement Michel 2, ce n'est pas le gouvernement Michel 1.2, qu'est-ce que c'est alors ? Le gouvernement Michel 0.5 ?"

Catherine Fonck (cdH) s'est elle aussi réjouie que "Charles Michel ait choisi le camp des Démocrates." Elle se demande cependant si le retrait de la N-VA n'est pas une stratégie pour affaiblir nos institutions et pouvoir se positionner au mieux pendant la campagne électorale qui arrive.

Filip Dewinter (président du part extrémiste Vlaams Belang) appelle, lui, la N-VA à "faire tomber le gouvernement Marrakech" et insiste : "pour moi ce n'est pas la chute du gouvernement qui importe mais la chute du pacte de Marrakech !"

Olivier Maingain (DéFI), rappelle que c'est "le parlement qui a sauvé l'honneur de la Belgique et a permis au Premier ministre de s'exprimer à la tribune des Nations-Unies." Il questionne Charles Michel et lui demande s'il compte rester du bon côté de l'histoire. "Soit vous continuez à enfoncer les institutions de ce pays soit vous revenez au fonctionnement traditionnel de nos institutions et vous permettez aux citoyens de savoir quelles sont les coalitions en place."

Pour Raoul Hedebouw (PTB), "la comédie a assez duré", il interpelle le Premier ministre : "si vous êtes un démocrate vous demanderez le vote de confiance au Parlement" et ajoute que "le véritable vote de méfiance se fera vendredi dans la rue."

Le Premier ministre, Charles Michel, s'est exprimé lui aussi à la tribune. Avant de remercier, à nouveau la N-VA, il a expliqué vouloir poursuivre le travail à la tête d'un gouvernement "prudent et responsable" qui coopérera avec le parlement. "Un gouvernement prudent et responsable qui coopère avec un parlement actif et engagé peut faire en sorte que les intérêts de nos concitoyens soient défendus", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre du gouvernement orange-bleu n'a pas dit s'il demanderait la confiance du parlement. C'est l'une des possibilités qui s'offre à lui. Une motion de méfiance peut également être déposée par des députés. Mais Charles Michel a mis en garde la Chambre contre les conséquences d'une telle initiative. Elle pourrait "provoquer un moment de vérité dont l'une des conséquences possibles est une élection anticipée". Quant à l'hypothèse d'un gouvernement en affaires courantes, elle condamnerait l'exécutif à l'"immobilisme", a-t-il ajouté.

Pour le moment, la séance de la Chambre est suspendue. Le président de la Chambre Siegfried Bracke a convoqué la conférence des présidents pour juger de la recevabilité de motions d'ordre déposées à la suite de l'intervention du Premier ministre Charles Michel sur la situation politique fédérale. "Nous sommes convaincus que les règles démocratiques et constitutionnelles", indiquent le PS, le sp.a, les Verts, cdH et DéFI dans une motion commune qui demande que le gouvernement propose son "nouveau programme" et vienne "chercher la confiance du parlement au plus tard mardi".

Une autre motion d'ordre, déposée par Hendrik Vuye, demande que soient suspendus tous les projets de loi pendants du gouvernement dans l'attente de la confiance.

Si ces motions sont jugées recevables par la conférence des présidents, elles seront soumises au vote ce mercredi. Si elles sont adoptées, le gouvernement sera prié par le parlement de demander la confiance mardi prochain. Jusqu'à présent, le Premier ministre ne s'est pas engagé sur ce point, indiquant simplement mercredi dans ses réponses aux députés qu'il s'agissait d'une "possibilité".