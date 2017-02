La Région bruxelloise va bel et bien enclencher dès minuit la tolérance zéro par rapport aux normes de bruit plus strictes dans le ciel de la capitale. Des procès-verbaux d'infraction seront dressés pour les avions générant des nuisances et les compagnies concernées seront dûment informées.

La perception des amendes sera toutefois suspendue les deux mois à venir, annonce la ministre bruxelloise de l'Environnement Céline Fremault (cdH) mardi soir. En considérant cet après-midi comme recevable le deuxième conflit d'intérêt de la Flandre à l'encontre de la décision bruxelloise de mettre fin à la tolérance relative au bruit généré par le trafic aérien, le Premier Ministre Charles Michel prend une décision clairement partisane, dénonce par ailleurs le cabinet de la ministre.

Ni le gouvernement flamand agissant dans l'exercice de ses compétences communautaires, ni aucun autre organe gouvernemental n'a le pouvoir d'initier une nouvelle procédure en conflit d'intérêt contre la décision bruxelloise du 19 mai 2016 qui met fin à la tolérance relative au dépassement des normes de bruit, insiste-t-il.

"Il est édifiant de constater que le Premier Ministre lui-même décide de s'asseoir sur les règles de base de notre Etat de droit. Face à cette attitude, la Région Bruxelloise considère que les conditions d'un dialogue ne sont pas remplies", poursuit le cabinet de Mme Fremault.

La ministre et la Région attendent des explications de Charles Michel sur la recevabilité de ce nouveau conflit d'intérêt. "Nous avons de la méfiance ou à tout le moins de la réserve quant à la possibilité de dialoguer. Les conditions ne sont actuellement pas réunies pour un véritable dialogue, explique Adel Lassouli, chargé de la communication de Mme Fremault. Il ne souhaite dès lors pas s'avancer pour le moment ni sur la présence ni sur l'absence de la Région lors de la prochaine réunion du comité de concertation, prévue jeudi.





Environ 7.000 vols sont susceptibles d'écoper d'amendes

Les normes de bruit plus strictes qui seront en vigueur dès minuit au-dessus de Bruxelles pourraient toucher environ 8% des vols décollant de la piste 25R, la plus importante de Brussels Airport, a récemment confié le ministre flamand de la Mobilité Ben Weyts (N-VA) devant une commission du Parlement flamand.

Environ 90.000 vols ayant quitté l'aéroport bruxellois depuis cette piste l'an dernier, les amendes concerneraient plus ou moins 7.200 d'entre eux, qu'ils soient passagers ou cargo. Les 8% dont Ben Weyts avait parlé représentent une moyenne sur l'ensemble de la journée. Le moment le plus problématique se situe en réalité entre 06h00 et 07h00. A ce moment-là, Brussels Airport est déjà dans un rythme de vols de jour alors que la Région bruxelloise entend faire respecter les normes de bruit plus strictes jusque 07h00. Selon le ministre flamand, durant cette période, 39% des départs de la piste 25R seraient en infraction, "et même 80% en fonction de la route aérienne prise après un décollage depuis cette piste".

Toujours d'après Ben Weyts, la nuit, entre 23h00 et 06h00, de 27 à 60% des départs de cette même voie d'envol dépassent les normes de bruit, le chiffre étant de près de 5% entre 07h00 et 23h00.

Arnaud Feist, le CEO de Brussels Airport, avait pour sa part récemment souligné que les avions cargo 747 ne seraient pas les seuls à être concernés par les normes en question. Ce serait en effet également le cas des Airbus A320 ou des Boeing 787 Dreamliner. Entre 06h00 et 07h00, de nombreux modèles de ces appareils, de compagnies comme Brussels Airlines, TUI fly et Thomas Cook Airlines, décollent. Ryanair a, quant à elle, décidé il y a deux semaines de déplacer tous ses vols matinaux après 07h00.