Numéros Inami: De Block s'est couchée devant la N-VA et Michel est resté au balcon, selon DéFI

Belgique

La ministre de la Santé, Maggie De Block, s'est inclinée devant la N-VA et le Premier ministre, Charles Michel, est resté au balcon, juge DéFI après la décision du gouvernement fédéral sur les numéros Inami.

"Bart De Wever dirige le gouvernement fédéral: après l'aveu d'impuissance de Charles Michel qui n'a pas pu proposer aux travailleurs de Caterpillar les mêmes conditions d'accès à la prépension que pour Ford Genk, c'est la ministre de la Santé publique qui s'incline, et le Premier ministre laisse faire", ont déclaré les députées Véronique Caprasse et Caroline Persoons dans un communiqué.

Les amarantes rappellent la proposition formulée par la commission de planification de l'offre médicale, "sur la base d'un recensement scientifiquement irréprochable", qui n'a pas été suivie par le gouvernement.

"C'est une lourde responsabilité politique de ne pas prendre les mesures nécessaires pour garantir des soins médicaux sur l'ensemble du territoire. On touche ici à la santé, voire à la vie des citoyens", a souligné Mme Caprasse.

"Nous assistons une fois de plus à un troc inacceptable au détriment des Francophones. Si la Wallonie et Bruxelles connaissent aujourd'hui des pénuries de médecins, c'est parce que les quotas ont été fixés erronément depuis des années à 60/40. Le gouvernement fédéral aurait dû octroyer le numéro aux étudiants surnuméraires pour compenser les pertes subies par les Francophones depuis le départ, comme le montre le cadastre dynamique. Le gouvernement de la Communauté française s'est laissé piéger et l'accès à des études universitaires essentielles pour la santé publique va en pâtir", a jugé pour sa part Mme Persoons.

Selon DéFI, "les intérêts flamands passent avant l'intérêt général de la Santé publique et des citoyens".





"Le gouvernement fédéral tourne le dos aux constats scientifiques", dénonce Ecolo

En refusant de suivre les recommandations de la commission de planification sur la répartition des quotas de numéros Inami aux diplômés de médecine, la ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld) "tourne le dos aux constats scientifiques et statistiques de pénurie", a dénoncé Ecolo vendredi dans un communiqué.

"L'organisation d'une politique de santé publique de qualité passe par le terrain: évaluer l'offre et la répartition existante réelle, par bassins de soins, afin d'identifier les besoins non couverts et ainsi organiser efficacement les installations des futurs médecins", affirme Muriel Gerkens, députée fédérale Ecolo.

Or selon elle, la ministre "fait dire ce qu'elle veut" aux données chiffrées, "au service des lobbys conservateurs", déplore Muriel Gerkens, prédisant de graves problèmes si Mme De Block persiste.

Le gouvernement fédéral s'est accordé jeudi sur le nombre de numéros Inami qui seront octroyés aux nouveaux médecins diplômés en 2022 en maintenant inchangée la clé de répartition des quotas entre la Flandre (60%) et la Fédération Wallonie-Bruxelles (40%), en dépit d'une recommandation de la commission de planification de l'offre médicale qui, au début de l'été, avait proposé d'ajuster la répartition à 56,5% pour la Flandre et 43,5% pour le sud du pays.