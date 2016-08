Obsolètes, les A330 de Brussels Airlines

Belgique

Alors que le réseau s’étend, certains avions long-courriers doivent être remplacés. Le choix dépendra du statut de la compagnie.



Confrontée de façon récurrente au vieillissement de sa flotte, la compagnie Brussels Airlines va prochainement lancer un appel d’offres pour le remplacement de ses Airbus A330 les plus anciens. C’est ce qu’a déclaré son CEO, Bernard Gustin, au site spécialisé Aviation Daily, relayé par Gérard Gaudin de l’agence Belga.

L’A330 est un biréacteur à fuselage large destiné aux vols long-courriers, que la compagnie belge utilise pour relier Bruxelles à l’Afrique, à l’Amérique et, dès mars prochain, à l’Asie. En effet, profitant du départ de la compagnie indienne Jet Airways de Brussels Airport pour Amsterdam Schiphol, Brussels Airlines a récupéré deux destinations, Toronto et Bombay. Cette ligne, qui constitue une première asiatique pour la compagnie belge, nécessite l’entrée en service d’un A330 qui viendra s’ajouter aux 9 déjà en service régulier.

Parmi ces derniers, force est de constater que certains ont déjà pas mal d’heures de vol. Ainsi, celui qui porte l’immatriculation OO - SFW est-il entré en service en novembre 1994. Il aura donc bientôt 22 ans d’activités. Mieux, l’A330 OO - SFM a effectué son premier vol le 22 juin 1993, ce qui lui fait tout de même 23 ans. Après avoir volé pendant trois ans pour la défunte compagnie régionale française Air Inter, il a été acquis par la Sabena en 1997 avant de passer chez SN Brussels en 2002, puis Brussels Airlines en 2007, après la fusion avec Virgin Express. Et ce n’est pas le seul ancien de la Sabena encore utilisé par la compagnie belge née de ses cendres.

Sans être à bout de potentiel, ces aéronefs commencent à faire vieux clous. A priori, il n’y a pas d’impact sur la sécurité, compte tenu de la qualité de la maintenance. Mais ces A330 datant du début de production sont nettement plus bruyants et polluants que les avions actuels. Ils consomment beaucoup plus de carburant et coûtent plus cher en maintenance.

Il est donc grand temps pour Brussels Airlines d’envisager sérieusement le remplacement des plus anciens d’entre eux. Tous sont des avions en location. En l’état actuel, la compagnie n’a pas la possibilité d’acheter des appareils neufs : "Brussels Airlines en tant qu’entreprise autonome ne me laisse pas les mêmes choix que Brussels Airlines faisant partie d’un grand groupe", a déclaré Bernard Gustin.

Entendons : tant que la compagnie belge ne fera pas entièrement partie du groupe Lufthansa, la marge de manœuvre est étroite. M. Gustin marquant une préférence compréhensible pour "une flotte homogène", c’est vers Airbus qu’il devrait se tourner. Or, en leasing d’ici 2018-2019, il paraît difficile de trouver autre chose que des A330 plus récents, mais classiques. Le moins coûteux A330neo, dont l’entrée en service est prévue pour fin 2017, ne sera guère plus disponible que l’A350, en opérations depuis janvier 2015.

La donne pourrait bien sûr changer, l’éventail des possibilités s’élargir, si Lufthansa acquiert les 55 % qu’elle ne détient pas encore dans SN Airholding, qui chapeaute Brussels Airlines. L’opération, qui aurait pu être réalisée en avril, a été postposée à octobre à cause des attaques terroristes à Brussels Airport.

Héritages de DAT/Sabena

En attendant, Brussels Airlines n’a pas encore l’homogénéité dont rêve Bernard Gustin. Restent notamment les petits quadriréacteurs BAe 146/Avro RJ100, au nombre de 9 "environ", selon le site de la compagnie. Hérités de la défunte DAT, filiale charter de la Sabena, eux aussi datent du Déluge, leur consommation étant sans rapport avec les standards actuels. Trop petits, avec leurs 97 sièges, ils sont progressivement remplacés par des Airbus A319 ou A320, qui ont respectivement 50 et 100 % de capacité en plus. L’opération devrait être terminée en 2019.

De quoi rajeunir un peu la flotte de la compagnie belge, qui en a bien besoin. La moyenne d’âge de ses avions dépasse les 14 ans, celle des A330 actuels atteint presque les 19 ans. En comparaison, la flotte bien plus importante de Lufthansa affiche une moyenne d’âge de 11 ans, et ses 19 A330, 9 ans seulement. Rien à voir, bien sûr, avec les 6 ans et demi des escadres de Ryanair ou EasyJet.