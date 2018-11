Le petit chat blanc et roux à trois pattes n’a plus donné signe de vie depuis la mi-octobre, après que des malfrats se soient introduits dans le refuge pour y voler du matériel.

Mais qui a kidnappé Olaf, la mascotte du refugesitué à Feluy? Le petit chat blanc et roux à trois pattes n’a plus donné signe de vie depuis la mi-octobre, après que des malfrats se soient introduits dans le refuge pour y voler du matériel. Après avoir cherché l’animal dans tout le voisinnage, Marie-Rose Bruffaerts, directrice du refuge est arrivée à la conclusion qu’Olaf avait été purement et simplement kidnappé par les cambrioleurs.

“C’est un chat adorable, très amitieux. Il aurait pu suivre n’importe qui. Pour nous, c’est l’incompréhension la plus totale! De tous les chats du refuge, c’est le seul qui a disparu. Il y en avait pourtant d’autres plus intéressants comme des croisés-siamois. Même si pour moi, tous les chats sont beaux Franchement, je n’ai pas d’explication”, se désole-t-elle.

Le petit chat à trois pattes et à la dégaine unique rencontrait un grand succès auprès des visiteurs. Marie-Rose Bruffaerts avait cependant toujours refusé que l’animal soit placé à l’adoption, en raison de son handicap. “C’est vrai qu’il a toujours eu beaucoup de succès. Il faut dire qu’il est très mignon. C’est un chat très typé et quand on l’a vu une fois, on ne peut pas l’oublier. Il n’y en a pas deux comme lui! Mais on ne voulait pas qu’il se fasse adopter à cause de sa patte.”, explique-t-elle.

Arrivé au refuge alors qu’il était encore un minuscule chaton, Olaf a dû subir une opération en urgence. “Sa patte était très endommagée probablement à cause d’un piège. On a essayé de la soigner mais elle s’est rapidement gangrenée et il a fallu l’amputer.”

Très peinée par la disparition d’Olaf, Marie-Rose Bruffaerts a tenu à diffuser un avis de recherche afin d’attirer l’attention des personnes qui croiseraient le petit félin sur leur route. “Il est pucé et on ordre de tout. Il est tout blanc à part sa queue qui est rousse. Il est très facilement identifiable. J’appelle les vétérinaires à être attentifs si quelqu’un leur amène un chat qui correspond à ce signalement.”