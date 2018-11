C'est une voyante qui a pu localiser l'animal disparu, et mascotte du refuge "Les Amis des animaux" à Feluy

Bonne nouvelle pour tous les amis des animaux et tous les fans d’histoires qui se finissent bien : Olaf, le petit chat roux à trois pattes, mascotte du refuge "Les amis des animaux" à Seneffe a été retrouvé vendredi matin grâce à une voyante !

Pour rappel, l'animal, amené aux portes du refuge à l’âge de 2 mois suite à un souci à l’une de ses pattes avant, avait dû être amputé : la gangrène se développait. Olaf n’avait, ensuite, pas été mis à l’adoption et était devenu la mascotte du refuge.

“Hier, une bénévole du refuge m’a indiqué qu’une voyante avait pu localiser Olaf. Cette personne avait dessiné sur un plan l’endroit précis où était censé se trouver le chat. Je me suis rendue sur place et Olaf était effectivement là!”, se réjouit Marie-Rose Bruffaerts, directrice du refuge, encore sous le coup de l’émotion.

Le matou handicapé gambadait en fait dans le jardin du plus proche voisin du refuge. “Ce qui m’étonne c’est que ce voisin ne nous a pas prévenus. Olaf avait l’habitude de se promener sur sa prairie mais il revenait à chaque fois que je l’appellais. N’ayant plus aperçu le chat depuis plusieurs semaines, on pensait qu’il avait été emmené !”, explique-t-elle.

“Olaf semblait un peu ahuri mais il a l’air d’être en bonne santé. Je l’ai sous-pesé et il n’a pas non plus maigri. Dès son arrivée au refuge, je lui ai donné à manger et il s’est précipité sur sa gamelle, ce qui laisse penser qu’il avait faim”, précise-t-elle également.