Le groupe Publifin, qui est détenu à 54% par la province de Liège, offre aux représentants de cette dernière, les élus Georges Pire (MR), André Gilles (PS) et Dominique Drion (CDH) différents mandats tous plus rémunérateurs les uns que les autres.

André Gilles, par exemple, touchait selon une information du quotidien Le Soir près de 365.600 euros bruts pour ses divers mandats. Une somme qui soulève de nombreuses interrogations sachant que la rétribution totale des membres du collège provincial ne peut, normalement, pas excéder 150% du montant de l'indemnité d'un parlementaire fédéral (soit 183.525 euros). Comment André Gilles a-t-il donc pu empocher une rémunération atteignant près de 200% de ce montant ?



Chastel s'étonne des rémunérations "indécentes"



Dans un communiqué, la réaction du président du MR Olivier Chastel se veut "très ferme" après les révélations du jour sur les rémunérations des représentants de la province de Liège dans le groupe Nethys-Publifin.



« Les rémunérations évoquées sont indécentes », déclare Olivier Chastel. « J’ai donc sur le champ convoqué le conseiller provincial Georges Pire, que j’ai reçu ce matin. Pour le MR, les règles actuelles rendent les dérives possibles car certains mandats sont considérés comme privés. Il est urgent d’élargir le champ d’application des dispositions en matière de cumul des mandats et de rémunérations à toutes les structures publiques, parapubliques et leurs dérivées (filiales etc), comme le prévoit la charte de l’administrateur MR. Georges Pire se conformera à la vision que nous avons des nouvelles règles que devrait mettre en place la Wallonie », déclare le président du MR.

La Mouvement réformateur précise que la situation actuelle de Georges Pire ne contrevient pas aux règles en vigueur en Wallonie. Mais pour Olivier Chastel, cumuler de la sorte est éthiquement inacceptable.



Moins de mandats pour Pire



« Georges Pire réduira donc le nombre de ses mandats, à maximum trois mandats en plus de ses fonctions provinciales. Aucun de ceux-ci ne pourra être en lien avec Publifin et Nethys », conclut le président du MR.



Le cas de l'élu MR Georges Pire soulève plusieurs interrogations. L'homme a quitté son poste de vice-président du collège provincial liégeois en 2015 mais a décidé de garder ses multiples mandats au sein du groupe Publifin. Ainsi, ses postes de vice-président de Nethys (46.000 euros) et Publifin (29.500 euros) et de conseiller chez EDF Luminus (30.000 euros) lui ont rapporté 105.500 euros. Nos confrères du Soir estiment que la totalité de ses mandats lui auraient rapporté pas moins de 309.000 euros bruts sur l'année 2015.

Le scandale Publifin n'est pas près de disparaître avec ces nouvelles révélations. Pour rappel, il a déjà entraîné la démission de Paul Furlan du gouvernement wallon, de Stéphane Moreau de son poste de bourgmestre de la commune d'Ans et une démission collective des administrateurs de Publifin.