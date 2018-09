Olivier a été victime d’une intoxication au CO, voici 25 ans. Il avait alors 18 ans. Il s’en souvient encore comme si c’était hier.

Les faits sont survenus alors que sa compagne de l’époque était en train de prendre un bain. "Nous étions justement en train de parler", raconte-t-il. "À un moment, elle ne m’a plus répondu. Je me suis demandé quoi et je suis allé dans la salle de bain. Elle était inconsciente."

Olivier a alors sorti sa compagne de la baignoire et l’a essuyée. "J’ai appelé une ambulance. Je l’ai accompagnée."

Mais lui aussi a commencé à se sentir mal… Arrivé à l’hôpital, le Sonégien a été soumis à un test. Le personnel médical s’est rendu compte qu’il avait également été intoxiqué.

Finalement, sa compagne et lui s’en sont sortis car ils ont été soignés avec des caissons hyperbare. "Nous avons vraiment eu de la chance de parler à ce moment-là. Si cela n’avait pas été le cas, je serais peut-être arrivé trop tard et qui sait, nous y serions peut-être passés tous les deux ! On ne voit vraiment rien venir. Il faut agir dès les premiers symptômes qui sont des céphalées, l’envie de vomir…"

C’est une défectuosité de la chaudière qui était à l’origine du problème. "En fait, nous louions une maison qui n’avait plus été habitée depuis longtemps. Le propriétaire de l’habitation avait rallumé la chaudière ainsi sans effectuer le moindre entretien. Par la suite, il en a, bien évidemment, installé une toute neuve", poursuit Olivier qui, par la suite, est devenu pompier et qui, du coup, a été confronté à d’autres cas d’intoxications par le tueur silencieux. "De nombreux accidents sont survenus à cause de la précarité des gens. Je me souviens encore d’une intervention pour une intoxication chez un couple de personnes âgées qui avait mis un barbecue dans sa chambre pour se chauffer !", conclut-il.