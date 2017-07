DéFi est en ce moment au centre du jeu politique. Où le voyez-vous après les élections ?

"Le plus haut possible. En tant que président, mon objectif, c’est clairement qu’il progresse. Honnêtement, quand nous avons quitté le MR en 2011, je me souviens de sarcasmes comme : "Ton parti va disparaître." Aujourd’hui, nous sommes toujours là, et nos résultats sont plus qu’honorables. Nous avons fait preuve de constance et de cohérence, et je crois qu’on nous le reconnaît. C’est ce que j’aime : notre ligne de conduite est claire."

Vous espérez prendre la place du CDH, au centre, au moins à Bruxelles ?

"Je n’ai pas d’obsession par rapport au CDH. J’espère gagner des voix venant de l’ensemble des partis. Le centre ne me dit rien si c’est un centre mou. Je constate que nous portons des valeurs, des choix éthiques beaucoup plus nets et forts que le CDH."

Vous en voulez toujours à Charles Michel pour s’être allié à la N-VA ?

"Je n’ai pas de rancune à l’égard du MR. Mais nous avons tiré les conséquences de leurs actions. Quand Charles Michel dit: "Jamais avec la N-VA", en estimant qu’il s’agit d’un parti d’extrême droite, non-démocratique, et puis qu’il fait le contraire… C’est une façon de faire de la politique que je ne partage pas. Mais je n’ai pas d’hostilité personnelle envers lui."

Parlons stratégie : savez-vous déjà quelle coalition vous souhaitez privilégier ?

(...)