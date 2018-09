Pour Françoise, femme bruxelloise malvoyante, et son chien guide nommé Laponie, faire des courses ou aller au restaurant relève encore bien trop souvent de la course d’obstacles. Bien ce que soit interdit, de nombreux propriétaires de restaurant et de magasin refusent encore que des chiens guides mettent les pattes dans leur établissement.

Récemment, Françoise et son berger belge ont essuyé pas moins de (...)