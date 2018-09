Le chauffeur du camion qui a perdu la vie dans un accident survenu lundi matin sur le ring extérieur de Bruxelles est un homme de 50 ans originaire de Bruges, a indiqué lundi après-midi le parquet de Hal-Vilvorde.

L'homme n'a pas réussi à freiner à temps et est décédé après avoir embouti la queue d'un embouteillage qui s'était formé à cause d'un premier accident. Un expert de la circulation et un médecin légiste sont descendus sur place afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Vers 4h20, un accident impliquant un véhicule est survenu à hauteur de Wemmel, sur le ring extérieur. Son conducteur a été emmené à l'hôpital.

"À la suite de ce premier accident, les chauffeurs de poids lourd ont dû fortement ralentir", a indiqué un porte-parole du parquet, Gilles Blondeau.

"Les deux premiers camions ont réussi à freiner à temps mais le troisième est arrivé à toute vitesse sur le véhicule devant lui. Le chauffeur de ce 3e camion, un Brugeois de 50 ans, n'a pas survécu au choc. Le parquet a désigné un expert et un médecin légiste. Ceux-ci devront éclaircir les circonstances de l'accident."

Ce double accident a causé d'importants ralentissements durant toute la matinée sur le ring extérieur de Bruxelles. La chaussée a été entièrement dégagée peu après 13h00.

Avant cela, le ring était désert dans un sens © D.R.

La situation, tôt ce matin: