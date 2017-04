"J’avais annoncé dès le début une opposition ferme, mais aussi faisant toute une série de propositions. Le PS a privilégié les débats sur le fond. Certains croient juste dans l’action de la rue et pas celle au Parlement. Nous pas ! On croit à l’un et à l’autre. Il faut aussi combattre au Parlement. Sur les débats, on est fort présent, non seulement en séance plénière, mais aussi dans les différentes commissions, pas seulement pour faire des petites vidéos ", a lancé jeudi la cheffe du groupe PS à la Chambre Laurette Onkelinx, saluant le travail effectué par les 23 députés fédéraux socialistes depuis le début de la législature en octobre 2014.

En quelques phrases, la présidente de la fédération bruxelloise du PS, qui s’exprimait ainsi jeudi midi lors d’un déjeuner-rencontre avec la presse, s’est attaquée, sans jamais le nommer, au PTB. Un parti d’extrême-gauche qui monte au fil des mois dans les sondages, le plus récent le plaçant en mars dernier en 3e position au niveau des intentions de vote en Wallonie avec 20 %.

Avec la commission de vigilance qui a tranché, excluant du PS l’ex-député provincial et ex-président de Publifin André Gilles et poussant le CEO de Nethys Stéphane Moreau à quitter le parti, et avec les différentes mesures du gouvernement wallon en termes de bonne gouvernance (voir ci-contre), une page va être tournée s’est félicitée, Laurette Onkelinx. "Quand on parle des affaires, Publifin, Kazakhgate, etc., le gouvernement continue ses disputes et poursuit la régression sociale", a poursuivi la socialiste.

"Le maître mot que je souhaite aujourd’hui mettre en évidence, c’est celui de la reconquête. La reconquête enthousiaste et volontaire ! Nous avons été écœurés par les affaires qui ont secoué le PS. L’action de quelques-uns a terni le parti, ses militants, ses mandataires et son programme. Et c’est insupportable !", a expliqué la cheffe de groupe, qui annonce la tenue d’un congrès sur la gouvernance d’ici l’été. "C’est vraiment l’honneur du parti, des militants et des mandataires qui est en jeu, comme évidemment la crédibilité d’un parti."

Les socialistes annoncent également une série de propositions pour la seconde partie de la législature. Parmi celles-ci : la gratuité des soins dentaires, des lunettes et des appareils auditifs pour les enfants et… la dépénalisation du cannabis.