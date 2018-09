Les services de police et de douane ont organisé, du jeudi 20 septembre au dimanche 23 septembre, dans le Benelux et en France, une opération internationale commune contre le trafic de stupéfiants et le tourisme de la drogue, annonce la police fédérale lundi dans un communiqué.

Au total, 141 des 1.380 personnes contrôlées étaient en possession de drogue et six étaient sous influence. Treize personnes ont été arrêtées et 14 véhicules saisis. 794 véhicules ont été contrôlés ainsi que 27 trains lors de cette opération dénommée "Action Etoile". Résultat: 7.771,3 grammes de haschich, 3.228,94 grammes de marijuana, 543,5 grammes d'amphétamines et six armes ont notamment été saisis.

Parmi les meilleures prises, la police fédérale évoque une opération coordonnée entre les douanes, la police fédérale de la route et les zones de police de Brasschaat et de Voorkempen en province d'Anvers. Les forces de l'ordre ont procédé à l'interception d'un véhicule immatriculé en Belgique. L'engagement d'un maître-chien drogues des services des douanes a rapidement permis la découverte de plus de 7,5 kilos de cannabis (haschich) dans le véhicule. Ces stupéfiants représentent une valeur de 70.000 euros en cas de revente au détail. Le conducteur du véhicule, un ressortissant belge originaire de Flandre Occidentale, a été immédiatement privé de liberté et déféré aux autorités judiciaires.

A l'étranger, 2,5 kilos d'héroïne ont été retrouvés dans un véhicule contrôlé à Dordrecht, aux Pays-bas, ce qui représente une valeur de revente au détail de 85.000 euros.