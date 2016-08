Opération Vigilant Guardian: Combien de plaintes ont-elles été recensées contre des militaires?

Belgique

Selon des chiffres communiqués par la Défense, 19 plaintes de citoyens mécontents ont été recensées depuis le début de l’opération Vigilant Guardian, lancée en janvier 2015. Bruxelles serait la zone la plus touchée par ces plaintes : les hommes en kaki sont plus souvent livrés à eux-mêmes, faute de policiers. Une situation que déplore la Défense. "Si les militaires agissent, on les critique et s’ils n’agissent pas, on les critique aussi", résume le porte-parole de la Défense, Olivier Severin.

La Défense, qui est compétente pour traiter ces plaintes, indique qu’elles portent principalement sur la présence des militaires dans les rues à Bruxelles. Et de préciser qu’"une plainte telle que nous l’entendons ici est une réclamation, l’expression d’un mécontentement envers l’administration, à savoir la Défense. L’introduction d’une plainte au pénal ne relève pas de la compétence de la Défense, mais plutôt de celle de la police fédérale."

Si certains l’ignorent, le protocole d’accord passé par l’Intérieur avec la Défense est très clair sur les limites de l’engagement des soldats. Il prévoit que "la Défense aide les services de police sans s’y substituer". Cela signifie qu’un citoyen a le droit de porter plainte si un soldat s’obstine à fouiller son sac à l’entrée d’une gare ou d’une bouche de métro. En effet, en pratique, seuls les policiers peuvent forcer quelqu’un à déballer ses affaires. Toutefois, "si quelqu’un refuse d’ouvrir son sac, tout ce qu’il va perdre, c’est du temps. Vu le contexte actuel, les militaires ne vont pas prendre le risque de laisser passer quelqu’un qui a un sac qu’ils estiment suspect. Ce qu’ils vont faire, c’est appeler les policiers via leur radio et faire attendre la personne le temps qu’ils arrivent", détaille Olivier Severin, porte-parole de la Défense.

Selon une source qui préfère garder l’anonymat, de multiples plaintes parviennent au Comité P. Or, celui-ci est incompétent pour mener des enquêtes sur les dérives des militaires. Toujours selon cette source, même si rien de dramatique n’a été rapporté à ce jour, il existe actuellement une dizaine de dossiers pénaux. "Si un citoyen est mécontent, il doit porter plainte à la police et c’est le parquet fédéral qui traite le dossier. Or, ce même parquet est favorable à la présence des militaires en rue et dédramatise les faits", dénonce quant à lui Patrick Descy, secrétaire permanent de la CGSP-Défense.