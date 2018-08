Les pompiers ont mené une centaine d'interventions dans la nuit de jeudi à vendredi en raison de puissants orages dans les localités de Philippeville, Walcourt et Florennes, en province de Namur, a indiqué à Belga le porte-parole de la zone Dinaphi (Dinant-Philippeville).

Les équipes sont intervenues principalement pour des toitures arrachées, des routes inondées, des arbres sur la route ou des fils électriques endommagés, selon le capitaine Gilles Boonen.

A Hamoir, "certains ont eu la peur de leur vie"

Un violent orage a provoqué de nombreux dégâts sur la commune de Hamoir, en province de Liège, dans la nuit de jeudi à vendredi. La phase communale du plan d'urgence a été déclenchée. Le camping "le Rocher de la Vierge" et ses résidents ont été fortement touchés. "On a beaucoup de dégâts matériels. Humainement on s'en sort bien. Une dame a été blessée après l'orage et a été hospitalisée pour une fracture du bassin. Une fois que la météo s'est calmée, elle est sortie de sa caravane, mais comme c'était glissant, elle est tombée", a d'emblée spécifié le directeur du camping, André Quoilin.

Ce camping est situé sur la commune de Hamoir, en Ardenne, entre Durbuy et Aywaille. Il est donc entouré de forêts et de rochers. Une zone destinée au tourisme de passage se trouve par ailleurs au pied de la rivière.

"Beaucoup de branches d'arbres ont volé et sont tombées, des caravanes ont été abîmées. Que dire des personnes qui sont en tente, certains ont eu la peur de leur vie", a souligné le directeur.

Ce lieu de résidence pour certains, et de vacances pour d'autres, est sans dessus-dessous. Les dégâts sont importants et des départs prématurés sont à prévoir. Concrètement, l'inventaire des dégâts n'a pas pu encore être réalisé. Le directeur et les occupants du camping sont pour l'heure en train de se remettre de leurs émotions. "Maintenant, tout est une questions d'assurance", a conclu M. Quoilin.

Mettet : Un cheval perd la vie dans une inondation

Des dégâts de toiture, des corniches percées ou encore des routes inondées ont été constatés.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les violents orages ont particulièrement touché la commune de Mettet. Vers 2h00, les pompiers de la zone Val de Sambre ont commencé à recevoir de nombreux appels et ce, à quelques minutes d’intervalle.

D’après le colonel Marc Gilbert, la foudre n’est tombé sur aucune habitation, mais la pluie et le vent ont été responsables de nombreux dégâts. « Nous avons été appelés principalement pour des toitures arrachées, des corniches percées, des routes inondées ou encore des arbres déracinés », précie-t-il.

Par ailleurs, un cheval a tristement perdu la vie noyé dans son enclos inondé. L’animal aurait tenté de sortir de son enclos sans succès.

Enfin à Saint-Gérard, les bus de l’entrepôt n’ont pas pu sortir directement ce matin suite à des arbres encombrants la route.

Le reste de la zone a quant à lui été relativement épargné.

La foudre sur une maison à La Hulpe et une inondation à Ottignies

Lors des orages survenus dans la nuit de jeudi à vendredi, la foudre s'est abattue sur une habitation à La Hulpe et une inondation a été constatée à Ottignies, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Contrairement à d'autres régions du pays, le Brabant wallon a été peu touché par l'orage qui a traversé son territoire. Les pompiers wavriens sont néanmoins intervenus, vendredi matin vers 2h45, dans une propriété située le long de l'avenue Adèle, à La Hulpe, où une maison a été frappée par la foudre. Les dégâts sont limités.

Trois heures plus tard, les mêmes sapeurs ont été appelés dans l'allée de Clerlande, à Ottignies, où une maison a été affectée par une inondation.

Intempéries : un camp scout évacué à Ozo (Durbuy)

Trois des six tentes du groupe ont été inondées. Les pompiers d’Erezée et de Marche sont intervenus

Le vent et les fortes pluies ont fait des dégâts dans la commune de Durbuy. Un camp scout installé dans le village d’Ozo a dû être évacué. Les pompiers d’Erezée et de Marche-en-Famenne sont intervenus. Le groupe composé de 25 enfants âgés de 6 à 12 ans a été accueilli à la salle de la laiterie à Tohogne. «Les orages ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi, entre 4 h et 5 h », précise Philippe Bontemps, le bourgmestre de Durbuy. «Trois des six tentes du camp scout ont été inondées. A ma demande, les pompiers se sont occupés du transport des jeunes vers Tohogne. » A Bomal-sur-Ourthe, la rue Boclinville a été fermée à la circulation à la suite de la chute d’un arbre sur un câble électrique. Les travaux de réparation sont en cours. Retrouvez notre reportage complet dans une prochaine édition.