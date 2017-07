De violents orages se sont abattus peu avant 15h00 jeudi sur le parc Astrid à Coronmeuse (Liège), où se tient le festival Les Ardentes, chamboulant la programmation de la journée.

Les prestations des trois scènes établies à l'extérieur ont ainsi dû être interrompues en attendant que l'orage passe. Le festival "Les Ardentes", qui a officiellement débuté ce jeudi vers 14h00, n'a pas échappé longtemps à la pluie et aux violents orages annoncés sur la région.

Alors que les Halles des foires étaient jusqu'ici timidement fréquentées, elles ont été prises d'assaut par de nombreux festivaliers cherchant à se mettre à l'abri. Les Halles accueillent le "Wallifornia MusicTech", soit le premier événement axé sur la musique et les nouvelles technologies.

La foudre s'est abattue sur l'église de Neerheylissem

La foudre s'est abattue jeudi après-midi sur l'église de Neerheylissem, a-t-on appris auprès des pompiers de Jodoigne. Les pompiers jodoignois ont été appelés à intervenir jeudi vers 14H30 dans la rue des Charrons à Neerheylissem, dans l'entité brabançonne de Hélécine.

Quand ils sont arrivés, la foudre venait de s'abattre sur la toiture de l'église de la localité, provoquant un début d'incendie. Occupés à d'autres interventions, ils ont passé le relais à leurs collègues de Landen qui se trouvent sur les lieux. Il n'y a pas de blessés.





La toiture d'une habitation en feu à Bomal

Une toiture s'est embrasée jeudi après-midi à Bomal, a-t-on appris auprès des pompiers de Jodoigne. Ceux-ci pensent que l'incendie a été provoqué par la foudre. Les sapeurs jodoignois ont été appelés à intervenir, jeudi vers 14H15, dans une habitation située le long de la rue de l'Ourchet, à Bomal, dans l'entité brabançonne de Ramillies. Dès leur arrivée sur les lieux, ils ont constaté l'embrasement de la toiture de la maison. La foudre qui se serait abattue sur le bâtiment pourrait constituer l'origine du sinistre, estiment les pompiers. Il n'y a pas eu de blessés.





Les prévisions météo

La journée de jeudi a débuté sous un soleil parfois voilé. Les développements nuageux ont ensuite atteint le stade d'averses orageuses. Il y a un risque de grêle et de rafales, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le temps est lourd et très chaud avec des températures qui grimpent jusqu'à 25 ou 26 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 27 à 31 degrés dans la plupart des autres régions. Des averses orageuses éclateront courant de l'après-midi, en soirée et en première partie de nuit, parfois intenses et accompagnées de fortes pluies et des rafales, selon l'IRM.

L'atmosphère se stabilisera en seconde partie de nuit avec retour d'un temps plus calme et plus sec, parfois accompagné d'un peu de brume ou de quelques bancs de brouillard. Les températures resteront douces dans la nuit de jeudi à vendredi avec des minima de 16 à 19 degrés.

Vendredi, les éclaircies seront plus larges dans le nord-ouest que dans le sud-est du pays, où une averse orageuse sera même encore possible tôt le matin. En cours de journée, le risque d'une averse augmentera à nouveau. Il fera encore chaud avec des maxima de 23 degrés à la côte ainsi qu'en Hautes-Fagnes à 28 degrés en Campine.