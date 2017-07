Les orages accompagnés de vents violents qui se sont abattus jeudi après-midi sur la région liégeoise ont quelque peu perturbé la programmation du festival Les Ardentes, qui avait débuté peu avant dans le parc Astrid à Coronmeuse (Liège).

Les concerts prévus au moment où l'orage a éclaté ont été suspendus. L'orage ayant été intense mais bref, la programmation a toutefois pu reprendre son cours normal environ une heure après avoir été interrompue. Selon le porte-parole du festival, il n'y a ni dégâts, ni blessés à déplorer.

Les trois scènes du festival, toutes établies à l'extérieur, étaient concernées par les intempéries. En effet, les halles des foires ayant souvent été décriées pour leur acoustique, aucune scène musicale n'y a été établie. Pour cette 12e édition, les halles accueillent le "Wallifornia MusicTech", le premier événement axé sur la musique et les nouvelles technologies. Celui-ci aura connu une affluence soudaine puisque de nombreux festivaliers s'y sont engoufrés pour se mettre à l'abri.

Cette année, le site extérieur a été agrandi, ce qui a pour conséquence de réduire fortement les places de parking. Des parkings de délestage ont dès lors été prévus aux Guillemins, où une navette de bus gratuite charge les festivaliers pour les amener sur le site du festival. Côté programmation, Little Big a annulé sa venue pour raisons santé. Le groupe est remplacé ce jeudi par DOP D.O.D. sur la même scène et à la même heure. "Tous les autres groupes et têtes d'affiche sont bien présents au festival", a indiqué l'organisation.

A l'entame du festival, les organisateurs manifestaient d'ores et déjà leur satisfaction. "Il y a 2 ans, nous avons pris le risque de changer de style en optant pour la musique urbaine, américaine et française. L'état des préventes indique que ce sera une bonne année, avec un public qui a changé et qui est beaucoup plus jeune", a souligné Gaëtan Servais, co-organisateur. Les tickets combi, qui donnent accès aux quatre jours du festival, sont totalement épuisés. Les personnes souhaitant participer aux Ardentes sont donc invitées à acquérir, sans tarder, les tickets journaliers et pass deux jours pour le week-end.

En milieu de soirée, les pompiers de Liège comptabilisaient une quarantaine d'interventions, essentiellment dans le centre-ville mais aussi à Ans et le long de la Meuse, dès Seraing.

Il s'agissait essentiellement de tronçonnages d'arbres, de soulèvements de toitures. Deux petits accidents de circulation ont également été à déplorer.

Dans la région verviétoise, les pompiers sont sortis, à une dizaine de reprises.

Les services de secours sont intervenus essentiellement pour des chaussées inondées et des arbres sur les routes. A Verviers, des arbres sont tombés sur le parking de la maison de repos Saint-Joseph et ont endommagé des véhicules appartenant à des membres du personnel. A Herve, la rue Fontaine Dumont, a été inondée et de l'eau s'est introduite dans certaines habitations pour atteindre 30 cm dans certaines maisons.

La foudre s'est abattue sur l'église de Neerheylissem

La foudre s'est abattue jeudi après-midi sur l'église de Neerheylissem, a-t-on appris auprès des pompiers de Jodoigne. Les pompiers jodoignois ont été appelés à intervenir jeudi vers 14H30 dans la rue des Charrons à Neerheylissem, dans l'entité brabançonne de Hélécine.

Quand ils sont arrivés, la foudre venait de s'abattre sur la toiture de l'église de la localité, provoquant un début d'incendie. Occupés à d'autres interventions, ils ont passé le relais à leurs collègues de Landen qui se trouvent sur les lieux. Il n'y a pas de blessés.





La toiture d'une habitation en feu à Bomal

Une toiture s'est embrasée jeudi après-midi à Bomal, a-t-on appris auprès des pompiers de Jodoigne. Ceux-ci pensent que l'incendie a été provoqué par la foudre. Les sapeurs jodoignois ont été appelés à intervenir, jeudi vers 14H15, dans une habitation située le long de la rue de l'Ourchet, à Bomal, dans l'entité brabançonne de Ramillies. Dès leur arrivée sur les lieux, ils ont constaté l'embrasement de la toiture de la maison. La foudre qui se serait abattue sur le bâtiment pourrait constituer l'origine du sinistre, estiment les pompiers. Il n'y a pas eu de blessés.





Les prévisions météo

La journée de jeudi a débuté sous un soleil parfois voilé. Les développements nuageux ont ensuite atteint le stade d'averses orageuses. Il y a un risque de grêle et de rafales, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le temps est lourd et très chaud avec des températures qui grimpent jusqu'à 25 ou 26 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 27 à 31 degrés dans la plupart des autres régions. Des averses orageuses éclateront courant de l'après-midi, en soirée et en première partie de nuit, parfois intenses et accompagnées de fortes pluies et des rafales, selon l'IRM.

L'atmosphère se stabilisera en seconde partie de nuit avec retour d'un temps plus calme et plus sec, parfois accompagné d'un peu de brume ou de quelques bancs de brouillard. Les températures resteront douces dans la nuit de jeudi à vendredi avec des minima de 16 à 19 degrés.

Vendredi, les éclaircies seront plus larges dans le nord-ouest que dans le sud-est du pays, où une averse orageuse sera même encore possible tôt le matin. En cours de journée, le risque d'une averse augmentera à nouveau. Il fera encore chaud avec des maxima de 23 degrés à la côte ainsi qu'en Hautes-Fagnes à 28 degrés en Campine.