Si le baptême est synonyme d’entrée à l’université, avec les activités de bleusailles qui y sont liées, le folklore estudiantin ne s’arrête pas au soir de la Saint-Verhaegen ou de la Saint-Nicolas.

Si les cercles, kots-à-projets ou régionales continuent à organiser TD et bals, ainsi que des activités sportives, scientifiques ou culturelles, nombre d’associations folkloriques ont vu le jour au fil des décennies ; certaines ne durent que le temps des études du groupe d’amis qui les ont constituées. D’autres, aux bases mieux établies, avec un rituel précis et des règles solides, ont perduré, selon le célèbre adage "faisons sérieusement les choses futiles et de manière amusante les choses sérieuses".

Divers sites internets sont consacrés à l’histoire de la guindaille. Arnaud Touffe Decostre, de www.quevivelaguindaille.be, nous explique les différences fondamentales entre ordres, corporations et guildes, tels qu’on les retrouve à l’ULB notamment. "Toutes ont pour vocation de maintenir le folklore vivace. Les guildes ne sont pas forcément fermées. L’étudiant y entre par candidature et n’est donc pas coopté. Autre caractéristique, ce n’est pas un groupe initiatique. La principale activité au sein de la corona de la guilde est le chant. Une corporation est, elle aussi, non initiatique mais on y est coopté. Un ordre, par contre, est initiatique ou pseudo-initiatique. On y est parrainé. Sur l’ULB, il existe ou a existé des dizaines d’ordres depuis sa création en 1834 : je citerai entre autres, parce qu’ils ont des bases solides, les Macchas, les Phallus, les Coquillards ou les Chauves-Souris."

Dans une alma mater comme l’Université libre de Bruxelles où la maçonnerie a joué un rôle, des ordres d’étudiants - d’aucuns parleront de sectes - ont vu le jour et se sont bien implantés. Ainsi leur rituel est pseudo-maçonnique, comme souligne Arnaud Decostre. Fondé en 1918 sur base sans doute des amicales plus ou moins discrètes qu’on retrouvait au XIXe siècle et qui toutes ou presque disparurent durant la Première Guerre mondiale, le plus ancien des ordres encore en activité est celui des Frères Macchabées (ou M.A.K.B.). C’est d’ailleurs probablement dans l’horreur des tranchées qu’étudiants et francs-maçons plus âgés auraient organisé des réunions plus ou moins secrètes basées sur la fraternité maçonnique. De retour du front, les étudiants voulaient sans doute perpétuer cet esprit de camaraderie, le nom de l’ordre rendant hommage à ceux qui n’étaient pas revenus. Si les Macchas restent discrets, certains de leurs éléments sont connus au sein de la communauté étudiante, à commencer par le personnage fétiche de leur rituel, Jefke. C’est également le nom donné à la salle où se déroulent les TD et, depuis cette année, les baptêmes.

Voici une quinzaine de jours, les plus attentifs des touristes et des Bruxellois ont pu apercevoir deux cents Macchas faire une farandole étrange sur la Grand-Place de Bruxelles à l’occasion de leur centenaire.

Au-delà du folklore, les MAKB se disent, comme beaucoup d’autres, défenseurs du Libre Examen et de la liberté d’expression. Une volonté qui se traduit par "si la communauté universitaire ne réagit pas, les Macchas, eux, réagiront".

L’an prochain, c’est l’Ordre du Phallus qui fêtera son demi-siècle. D’après Pickels, l’un de ses fondateurs, il compte entre 200 et 300 membres. "Il est clair que si nous n’avions pas rédigé, deux ans après sa création en 1969, des règles et un rituel bien précis, le Phallus aurait disparu à notre sortie de l’Université et ne serait resté qu’un groupe d’une dizaine d’amis", précise-t-il. "Contrairement aux Macchas, le Phallus n’est pas mixte et n’accueille que des baptisés. Les filles ont, du coup, créé deux ans après nous les Thanéas." Discussions, recherches philosophiques et activités festives sont au menu. Leur activité la plus visible reste la brocante du 1er mai à Ixelles.

Un mot d’ordre : prôner la défense du folklore

Depuis la création de l’ULB, on a dénombré près d’une cinquantaine d’ordres de ce genre dont on peut encore citer les Chauves-Souris (les "Flaps") et leur équivalent féminin les Chéloniens, les Dindons (très discrets) et les Enc… de Dindons qui eux, sont tout sauf discrets ; ces derniers sont nés pour se moquer des Macchas et la blague a tellement bien marché qu’ils ont fini par créer une nouvelle confrérie.

À Liège, la particularité du folklore est qu’une partie des étudiants porte la penne, une autre la calotte. "En réalité", explique Pierre Marenne, président de l’AGEL, association générale des étudiants liégeois qui rassemble une quinzaine de comités, "une fois qu’un bleu est baptisé, il reçoit une penne. Il aura appris au cours des activités de bleusaille les principaux chants, ceux des cercles et les ‘sacrés’ (Valeureux Liégeois, Le chant des Wallons, La Brabançonne (avec les vraies paroles)…). Il existe le Cercle de l’Émeraude, qui délivre la calotte au terme d’une intronisation réalisée selon certaines règles, un peu comme la corona de dépucelage de calotte à l’UCL qui suit de quelques jours le baptême."

Les ordres, à Liège, et certainement à l’UCL, n’ont pas comme à l’ULB une base (pseudo-) maçonnique. À Liège, l’un des plus célèbres est l’Ordre du Grand Séminaire (OGS), fondé le 6 décembre 1982, exclusivement masculin et défenseur "du folklore estudiantin, de l’amour du beau cul et des boissons hallucinogènes". Sa Curie est composée d’un Grand Pontife, d’un Chancelier, d’un Pénitencier, d’un Greffier et d’un Sacristain, les membres formant le Clergé. Vous l’aurez compris, c’est au vocable de l’Église que l’ordre fait appel et son Grand Pontife doit obligatoirement porter la calotte, couvre-chef officiel de l’Ordre.

On notera encore qu’à Liège existe un comité de baptême germanophone, Paludia, membre de l’Inter-régionale laquelle regroupe neuf régionales…

Si la Saint-Nicolas est fêtée un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, à Liège, cela ne constitue pas le principal rendez-vous festif de l’année. Il faut attendre la troisième semaine de mars pour que les étudiants fassent une fête pas possible à l’occasion de la Saint-Torè : trois jours de libations avec une garden-party le lundi, le cortège à proprement parler le mardi auquel participent une quinzaine de chars (un par comité) et les 4H de Trottinette le mercredi, organisées par les ingénieurs.

Philippe Trousson s’est pour sa part intéressé au folklore estudiantin en général et plus particulièrement à celui lié à l’UCL et aux hautes écoles catholiques. "Chapeautant tous les ordres, l’Ordre souverain de la calotte est une sorte d’Onu de la calotte. Et si on se penche sur l’UCL, il existe l’Ordre de François Villon, fédération des différents ordres louvanistes dont le but est d’assurer la pérennité des quinze ordres membres si l’un d’eux venait à décliner ou menaçait de disparaître. Dans les cercles et régionales, sont organisées des coronae durant lesquelles on prend la parole en latin de cuisine, à la 3e personne du singulier ; on y alterne chant et guindaille. Les coronae d’ordre perpétuent un certain folklore et la date importante pour elles est le dies natalis où les autres ordres viennent en délégation. On y retrouve l’ambiance des corpos allemandes ou suisses où tout est codifié, le temps de parole respecté, etc."

Au sein de l’UCL, l’une des sociétés d’étudiants les plus fameuses, créée en 1937, est l’Ordre académique de Saint-Michel, premier à avoir introduit les coronae en Belgique francophone. "Cet Ordre se réunit à Bruxelles et ses couleurs sont celles de la ville, explique Philippe Trousson. Le candidat devra suivre un parcours initiatique s’étalant sur l’ensemble de l’année académique : baptême, prise d’habit et émancipation. Contrairement à ce qui se passe dans les autres Ordres, si le membre de l’OASM quitte l’Université sans avoir décroché au moins son bac, il perd ses titres et sort de l’Ordre. Aux Facultés Saint-Louis, le principal Ordre est l’Ordre académique de Saint Louis que ses membres continuent d’appeler par son ancienne dénomination : l’Ordre des Moines pervers de Saint Louis."

On le constate : le folklore et la vie estudiantine se prolongent parfois bien au-delà des études. Une dernière preuve ? La promotion de droit 1951 de l’ULB se réunit deux fois par an, dont une aux alentours de la Saint-Vé, sans discontinuer, sous la houlette de Jean-Régnier Thys (illu). Thys, lui-même fidèle au rendez-vous du 20 novembre au Sablon, a veillé à ce que ces Anciens de 51 ne se perdent jamais de vue. Une figure éminente de cette promotion manquera à bord le 22 novembre, date de la prochaine réunion : Éliane Liekendael.