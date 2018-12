Une vaste concertation a eu lieu sur le temps de midi afin de trouver le "consensus le plus large possible" autour d'une résolution exprimant le soutien du parlement fédéral au Pacte de la migration des Nations unies. La commission des relations extérieures a repris ses travaux un peu après 13h40 et votera ce mercredi le texte. Les différents chefs de groupe, y compris celui de la N-VA, se sont également engagés à ce que la Chambre approuve le texte en séance plénière jeudi.

Ecolo-Groen, le sp.a et le cdH approuveront mercredi après-midi, avec le MR, l'Open Vld et le CD&V un amendement déposé par le chef de groupe MR David Clarinval à la résolution de soutien au pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Outre ce soutien, la résolution amendée demande au gouvernement une concertation avec différents Etats européens afin d'arriver à "une explication de position qui explique le soutien au Pacte".

Le texte se réfère dans ses considérants à la négociation à laquelle ont participé 193 Etats sur le pacte pendant dix-huit mois, avec une "implication très active de la Belgique" et un "accord des négociateurs belges sur le texte final". Il se réfère également aux propos tenus mardi en commission de la Chambre par l'ambassadeur, envoyé spécial Migration et Asile, qui a plaidé en ce sens, et de six experts.

De son côté, le PS dépose un amendement à la résolution demandant d'approuver sans réserve le pacte".

"Le gouvernement empiète sur le terrain du parlement"

Les membres de la commission ne sont pas d'accord quant à la volonté du Premier Ministre d'aller à Marrakech et de parler au nom du parlement belge.

Toujours au sujet de la représentation du parlement par le Premier Ministre, De Roover (N-VA) est d'accord avec Dallemagne: le parlement doit pouvoir débattre sur le sujet qui est une sujet crucial selon lui. Pour lui l'article 167 ne permet aucune liberté à ce sujet et il ne peut pas s'imaginer que qui que ce soit s'y oppose. "La décision qui sera prise aujourd'hui doit se faire conformément à la Constitution", a ajouté le député.

Raoul Hedebouw veut quant à lui connaître les Etats européens qui seront concernés par le pacte, mais la question du député PTB restera sans réponse aujourd'hui.

Pour Patrick Dewael (Open Vld), le pacte des migrations a impliqué toutes les entités dont le gouvernement flamand. Tout au long du processus, aucun parti n'a jamais formulé d'opposition au pacte. Il y a eu une grande concertation et collaboration entre les partis. "Il est fondamental que la commission se prononce sur le sujet, aujourd'hui nous ne faisons rien qui empiète sur le travail du gouvernement", a-t-il terminé.

"La N-VA agit comme un enfant"

Pour Kristof Calvo (Groen), la N-VA prend la Belgique en otage. Selon lui, le parti de Bart De Wever doit accepter ce que le Premier Ministre a déjà annoncé qu'il ferait. Le seul autre choix qui se présente au parti nationaliste flamand selon lui, c'est de se retirer du gouvernement. "Il n'est politiquement pas possible que le Premier Ministre aille à Marrakech sans représenter l'ensemble de la Belgique", a-t-il insisté. "La N-VA agit comme un enfant", s'est emporté le député. Groen est très enthousiaste quant au contenu du pacte selon Kristof Calvo.

Pour Filip Dewinter, ce qui est voté ici n'est qu'indicatif. "Si le Premier Ministre part à Marrakech, il ne pourra soutenir le pacte que s'il est accepté par le gouvernement dans SON ENSEMBLE, ce qui n'est pas le cas pour l'instant" a expliqué le député Vlaams Belang. Le parti d'extrême droite pointe du doigt la N-VA qui a tardé à réagir face à un pacte inacceptable. Selon Filip Dewinter, le fait que l'Australie et les Etats-Unis ne souhaitent pas se rendre à Marrakech et soutenir le pacte des migrations envoie un signal fort que la Belgique devrait interpréter correctement.

Hendrick Vuye (N-VA) a réaffirmé que son groupe et lui n'adopteront pas la motion présentée. Pour Georges Dallemagne (CDH), la N-VA instrumentalise ce pacte dans sa course à l'électorat du Vlaams Belang.

"Nous allons voter contre cet amendement"

Le parti nationaliste détourne alors le débat sur les experts qui ont été entendus par la commission la veille. Pour la N-VA, les experts invités hier étaient venus sur la demande de partis qui voulaient signer le pacte. Leurs explications ont donc été reçues de manière très critique par le parti nationaliste. "Avec ces 6 experts, on ne peut pas prétendre qu'on a entendu tout le monde, a ainsi déclaré De Roover, les groupes politiques ont choisi leurs experts mais certains n'ont pas pu venir parler devant cette commission, il faut arrêter de donner l'impression que toutes les voix ont été entendues".

"Le but était que ce soit un pacte à portée mondiale, mais hélas il ne l'est pas, a expliqué De Roover, nous ne savons même pas quels Etats sont concernés". Pour le député, voter pour le texte proposé c'est voter pour quelque chose que l'on ne connait pas. "Nous allons voter contre cet amendement, a réaffirmé De Roover, avec la N-VA au gouvernement, la Belgique ne marquera pas son accord à ce pacte ni à Marrakech, ni à New York!".

Pour Raoul Hedebouw, la N-VA déshumanise les migrants, en suivant l'exemple de l'extrême droite. "Le PTB soutiendra ce pacte", a affirmé fermement le porte-parole du parti d'extrême gauche.

Bilan de ce matin

La réunion qui devait débuter à 10 heures a, dans un premier temps, été reportée à 10h45. Les partis de la majorité, N-VA exceptée, planchaient sur un amendement à cette résolution de l'opposition.

Lors du début de la séance, à 10h45, David Clarinval (MR) a demandé à retarder encore la réunion pour pouvoir trouver un "plus large consensus au sein de la majorité". "J'ai besoin de plus de temps pour effectuer les consultations", expliquait-il. "Nous voterons aujourd'hui", a-t-il assuré.

Pour rappel, la N-VA a provoqué une crise dans le gouvernement fédéral en refusant de signer le Pacte des migrations de l'ONU qu'elle avait pourtant approuvé. En refusant également la solution d'une déclaration interprétative qui aurait réaffirmé le caractère non contraignant du texte, elle a poussé le Premier ministre à se tourner vers le Parlement pour adopter le texte et réaffirmer l'engagement international de la Belgique.



