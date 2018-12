Les discussions se tiennent ce jeudi après-midi au Parlement au sujet du Pacte de l'ONU sur les migrations.

La séance plénière de la Chambre a connu ses premiers incidents, en prélude d'un débat qui s'annonce houleux sur la proposition de résolution exprimant le soutien du parlement au Pacte des Nations unies sur les migrations. Une note du ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, datée du 3 octobre, a soulevé des questions auprès de l'opposition. Dans ce document adressé à "tous les postes", il est indiqué que la "Belgique soutient le GCM (Global Compact Migration) et l'approuvera et commencera l'implémentation pratique de celui-ci". "La Belgique fera aussi la promotion active vers les pays tiers et plaidera pour le maintien et l'approbation du texte à la Conférence de Marrakech", est-il précisé.

Le contenu de cette note correspond à ce que l'ambassadeur belge qui a négocié le texte a expliqué mardi devant la commission des Relations extérieures de la Chambre.

"Connaissiez-vous cette note? Si c'est vrai vous avez mené par le bout du nez 150 députés", s'est exclamé le député Dirk Van der Maelen (sp.a), rejoint par Kristof Calvo (Ecolo-Groen).

"Le PS s'est abstenu car il ne voulait pas signer un chèque en blanc"

Peter De Roover (N-VA) est le premier à s'être présenté à la tribune de la Chambre. Il a réaffirmé la position stricte de la N-VA quant au pacte, laissant donc planer le doute sur le maintien du parti nationaliste au gouvernement. Le député N-VA a directement interpellé le Premier ministre pour connaître le message qu'il portera lundi à la conférence de Marrakech.

© BELGA



Julie Fernandez Fernandez (PS) estime que la N-VA n'a jamais fait part de son opposition au pacte auparavant. Selon cette dernière, le Premier ministre ne se montre pas assez ferme envers le parti nationaliste flamand qui n'en fait qu'à sa tête. "Cela ne suffit pas d'aller à Marrakech, comment allez-vous pouvoir travailler avec vos ministres après cela?", a demandé Fernandez Fernandez au Premier Ministre. Si le PS s'est abstenu, c'est pour "ne pas signer un chèque en blanc", a expliqué la député PS.

Pour David Clarinval (MR), le PS a tourné le dos aux autres partis francophones en s'abstenant de la sorte.

La N-VA taclée par ses partenaires au gouvernement

Le chef de file du CD&V à la Chambre, Servais Verherstraeten a violemment taclé les élus N-VA, récoltant de nombreux applaudissements de la part de l'assemblée.

Patrick Dewael (Open Vld) a fermement défendu le soutien de son groupe au pacte et estimé que "soit on respecte les décisions prises, soit on quitte le gouvernement". Il a également critiqué le manque de solidarité gouvernementale et a souligné le fait que "ces derniers jours et ces dernières semaines la N-VA a plusieurs fois franchi la ligne rouge".

La tension monte au sein de l'hémicycle où les passes d'armes se font de plus en plus nombreuses. Que ce soit du côté du CD&V, de la Sp.a ou encore du CDH, les députés prennent tous la parole dans un seul but: démonter les propos de la N-VA et plus précisément de Peter de Roover.

Pour Kristof Calvo (Ecolo-Groen), ce qui a fait changer d'avis la N-VA sur le Pacte sur les migrations de l'Onu, c'est le 14 octobre (les élections) et la montée du Vlaams Belang en Flandre. Le député écologiste interpelle également le Premier ministre, soulignant que ce dernier n'a pas le "soutien inconditionnel" de son groupe.

© BELGA

"Que vous le vouliez ou non, Monsieur De Roover, la Belgique a accepté ce pacte le 12 septembre", a scandé Georges Dallemagne (CDH) devant la Chambre.

Le Vlaams Belang quant à lui ne veut pas la chute du gouvernement, selon Filip Dewinter, seulement l'abandon du pacte. Le député VB n'a pas hésité à menacer le Premier Ministre de faire appel au Conseil d'Etat si le Premier Ministre se rend à Marrakech sans l'accord de la majorité.

Où sont les membres N-VA du gouvernement ?

En début de séance, l'absence des ministres N-VA à la séance a fait polémique au sein de l'hémicycle. Theo Francken a justifié son absence par ses "obligations européennes". Jan Jambon est finalement arrivé peu avant 15h.

Le ministre Francken est toutefois bien présent sur Twitter où il a fait plusieurs déclarations au sujet de sa réunion avec un responsable italien.

Une autre absence remarquée est celle du président de la N-VA, Bart De Wever, puisque c'est son parti qui s'oppose au fameux pacte de l'Onu.