Les journées vont être de plus en plus longues et éprouvantes. Ce jeudi, les températures dépassent les 35° mais les prochains jours s'annoncent encore plus difficiles. Ce n'est donc pas sans raison que le terme le plus populaire du site "A donner" a perdu sa place au profit du terme "Airco mobile". Celui-ci est apparu 15.803 fois, soit 3 fois plus que le jour précédent.

"Il est très rare que le nombre de recherches avec le terme ‘à donner’ soit dépassé par un autre terme", précise le porte-parole de secondemain.be, Petra Baeck. Il semblerait que les objets donnés soient fortement liés à la saison: "Il peut arriver que le terme ‘pneus neige’ prenne le pas sur la recherche ‘à donner’ quand les premiers signes de l’hiver arrivent subitement", explique-t-il.