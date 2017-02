De retour en province de Luxembourg après la brillante victoire du PSG contre le Barça, Thomas Meunier a été accueilli en héros, vendredi à Bastogne, où il inaugurait sa rôtisserie en présence de son associé Dominique Gardeur, ancien entraîneur du Léopold Club.

Une foule compacte se massait devant la vitrine, avant l’ouverture retardée de plus de deux heures. "Le résultat du match explique, sans doute, une présence aussi nombreuse", a-t-il confié. "J’ai toujours pu compter sur les Luxembourgeois. Je suis heureux de voir que les habitants de ma province natale me soutiennent."

Du monde, il y en avait aussi dans les rues et sur les places de Bastogne, ville connue sous le nom de Paris en Ardenne, à l’occasion du rallye automobile Legend Boucles "La date d’ouverture n’a, bien sûr, pas été choisie au hasard", a admis le footballeur du PSG. "Ce rallye attire beaucoup de monde à Bastogne. Mon intention n’était pas de lui voler la vedette mais de profiter de ce week-end d’affluence pour présenter ce nouveau commerce."

Thomas Meunier, également associé à Julien Lapraille, ancien candidat belge à Top Chef, propose un concept innovant, au cœur de la Nuts City.

La rôtisserie-traiteur La Plaza est installée, rue du Sablon, dans le magasin de l’ancien glacier La Boule. Les viandes rôties, à emporter, y sont vendues avec des accompagnements variés préparés avec les recettes de Julien Lapraille. "J’ai voulu investir à Bastogne car j’apprécie cette ville ", a complété Thomas Meunier. "La rôtisserie fait partie d’un vaste complexe Horeca en devenir. Dans l’autre bâtiment, en travaux, place Mac Auliffe, un tea-room et un restaurant ouvriront prochainement leurs portes. D’autres projets se concrétiseront à cet endroit."

Ce samedi, c’est Julien Lapraille qui accueillera les clients dans la première rôtisserie de la ville, aménagée sur le modèle de la Maison Bouillon à Liège.

"Enfant, Thomas était supérieur aux autres"





Son entraîneur, Georgy Clément, se souvient d’un garçon qui ne vivait que pour le foot.

Policier à Bastogne, Georgy Clément a été, pendant de nombreuses années, entraîneur à la Royale Union Sportive de Sainte-Ode. Il habite à Lavacherie, à 200 mètres de la maison des grands-parents de Thomas Meunier, Jean et Marie-Henriette Schmitz. "Je le connais depuis sa naissance", souligne-t-il. "Il a commencé à jouer au football à l’âge de six ans. J’ai tout de suite remarqué qu’il était plus doué que les autres. Il ne vivait que pour le foot."

L’ancien entraîneur se rappelle que le jeune Thomas était frêle, presque chétif quand il était enfant. "Il n’était pas le grand costaud que l’on connaît aujourd’hui. Il s’est blessé à plusieurs reprises. Ses blessures ont même failli faire capoter sa carrière. Par la suite, il s’est renforcé physiquement. Il développé sa musculature."

Ses grandes qualités footballistiques étaient déjà bien présentes dès son plus jeune âge. "Il était supérieur aux autres à tous les points de vue. Il avait le sens du but. Pendant que les jeunes de son âge regardaient des dessins animés, il visionnait des cassettes de son idole, Platini. Il s’inspirait de ce qu’il avait vu pour améliorer sa technique. Je n’avais jamais rencontré un garçon doté d’une telle volonté."

Quand à savoir s’il se doutait d’une telle ascension, il répond qu’il ne pensait pas, à l’époque, qu’il atteindrait un tel niveau. "Thomas s’est construit tout seul. Il n’a pas bénéficié d’un bon encadrement car il vient d’une province éloignée des grands centres sportifs. Je pense que nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Thomas est capable de gravir encore quelques échelons et d’accéder au nec plus ultra du foot dans des clubs espagnols ou anglais."

Son ancien entraîneur le décrit comme un homme intelligent et qui a la tête sur les épaules. Il en veut pour preuve ses récents investissements dans l’immobilier et l’Horeca.

"Thomas est né un ballon de foot au pied"

Originaire de la commune de Sainte-Ode, Thomas Meunier y a gardé de nombreux amis. Parmi eux, Maxime Pierre, le fils du bourgmestre Jacques Pierre, avec lequel il jouait au football quand ils étaient enfants et adolescents. "Mon père avait aménagé un petit terrain de foot derrière la maison" , se souvient Maxime. "Thomas venait y jouer régulièrement il y a une dizaine d’années. Quand j’avais la chance de l’avoir dans mon équipe, on gagnait grâce à lui. Thomas est né avec un ballon de foot au pied."

Maxime indique que malgré sa notoriété, Thomas est resté très simple et très disponible. "La dernière fois que je l’ai croisé, c’était avant son arrivée au club du Paris Saint-Germain. On a échangé quelques mots. Il aime garder le contact avec ses amis. Il n’a pas attrapé la grosse tête."

Comme de nombreux Luxembourgeois, Maxime a suivi l’émission animée par Yann Barthès sur TF1. "Il était très à l’aise, comme à son habitude, devant les caméras. Il est resté très calme et a répondu avec pertinence aux questions de Barthès. J’ai ressenti de la fierté quand il a parlé de Bastogne. Il est très attaché à sa province natale. Quand il jouait au club de Bruges, il avait collé un petit drapeau luxembourgeois sur ses chaussures."

Selon Maxime, son origine explique, sans doute, son parcours semé d’embûches avant d’être approché par des grands clubs. "Thomas n’a pas le même parcours que les autres footballeurs aussi doués que lui car il provient d’une région où les jeunes sportifs ne bénéficient pas du même encadrement que dans les grandes villes, comme Bruxelles, Charleroi ou Liège. Il est d’autant plus méritant et je suis très fier du chemin qu’il a parcouru à force de travail et de persévérance."

Son photographe : "Un mec normal, comme vous et moi…"

Le premier lui a dédié une expo, dans son fief bastognard. Le second plus d’une tape amicale, en match officiel, en bord terrain. Bruno Fahy et Thomas Meunier sont proches.

Le photographe de presse indépendant depuis près de 25 ans, essentiellement actif à l’agence Belga (où il couvre le foot), a d’abord porté un regard professionnel vers Thomas Meunier. "Je me souviens de son arrivée à Bruges, dont je suis les entraînements, déplacements et matches officiels. J’ai été vers lui, me présenter, un peu comme un francophone va voir un francophone lorsqu’ils se retrouvent en Flandre… J’ai vite perçu que le garçon avait la tête sur les épaules." Le regard du pro, qui a vu grandir Thomas sur le flanc droit brugeois où il a cassé quelques reins et consommé une douzaine de poumons, a ensuite évolué vers un regard bienveillant. "Oui, nous sommes devenus proches. C’est un garçon très humain, entier, intelligent. Il mérite ce qui lui arrive. Il a sorti un tout grand match contre le Barça. Je l’ai très trouvé très bon face à Yann Barthès, où il ne s’est pas laissé embobiner. C’est un bon client pour les médias… Déjà à Bruges, les journalistes néerlandophones le réclamaient lui, plutôt qu’un Laurens De Bock par exemple… Thomas ne rêve pas d’être une vedette. Sa plus grande qualité, c’est sans doute sa conscience du fait que c’est un mec normal, comme vous et moi !"