L'ING International Survey (IIS) a réalisé une enquête, pour laquelle près de 15.000 personnes ont été interrogées, et a constaté que les voitures partagées comme Cambio, c'est-à-dire ces véhicules en libre-service que l'on peut "emprunter" pour un trajet et que l'on paye au kilomètre, n'ont pas le vent en poupe en Belgique. Des particuliers peuvent aussi mettre leur véhicule à disposition lorsqu'ils n'en font pas usage et installer un simple boîtier pour permettre ce partage.

Comme partout en Europe, il y a une croissance du nombre voitures partagées en Belgique, qui se situe dans la moyenne européenne puisqu'il y a environ 4,3 voitures pour 10.000 habitants. Et pourtant, le Belge est l'Européen le moins enclin à partager son véhicule ou à utiliser l'offre du "carsharing".

Étonnamment, l'enquête de l'ISS constate que le Belge, avec le Néerlandais, est celui qui attache le moins de valeur émotionnelle à sa voiture. Comment expliquer alors ce manque d'enthousiasme pour les voitures partagées?

© ING "Unlocking carsharing" (Octobre 2018)



Un Belge sur deux possède une voiture

Cela peut s'expliquer par le fait que la Belgique est un pays qui compte 503 voitures pour 1.000 habitants (selon des chiffres d'Eurostat de 2016). Dans le cadre de l'enquête de l'IIS, 80% des répondants possèdent une voiture. La possibilité de louer une voiture n'est donc pas attrayante.

Le coût du "carsharing" peut aussi représenter un obstacle pour le citoyen belge, ainsi que l'accessibilité du véhicule, à savoir la proximité de son emplacement, le nombre mis à disposition, son système de connexion et sa fiabilité.

La mobilité est pourtant l'un des problèmes actuels que les différents gouvernements belges (Fédéral et régionaux) veulent prendre à bras-le-corps. Après 2025, comme l'annonce l'enquête, le développement des voitures autonomes permettra de faire évoluer l'offre des véhicules partagés.