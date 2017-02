Déclenchée jeudi, la phase d’information sur les particules fines a été prolongée hier dans les trois Régions du pays, indique la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine). Samedi, malgré la neige fondante et la pluie, des concentrations de particules fines plus élevées que prévu ont été mesurées dans l’air ambiant.

Selon la Celine, la quantité de particules fines mesurée cet hiver ne l’avait plus été dans de telles proportions depuis l’hiver 2012-2013. Les pics de samedi sont qualifiés de "très hauts" par le directeur de la Cellule, Frans Fierens, mais ne sont pas exceptionnels. "Nous avons déjà vu de tels pics dans le passé. C’était surtout très atypique parce que de la pluie est tombée presque toute la journée et qu’il y a alors moins de particules fines dans l’air."

L’origine des hautes concentrations des derniers jours n’est pas encore claire. La Cellule évoque les particules fines directement émises (par la circulation ou la combustion de bois) ainsi que des causes secondaires, comme l’humidité relativement élevée et la pollution atmosphérique provenant des pays limitrophes. Les conditions météorologiques devraient être plus favorables à la dispersion des polluants ce dimanche et demain/lundi.

Toute activité physique prolongée en plein air est déconseillée pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires et cardiaques, les asthmatiques, les personnes âgées et les très jeunes enfants.