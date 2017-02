L'Agence de contrôle nucléaire (AFCN) estime que de nouveaux tests et nouvelles études sont nécessaires à Tihange 1, à l'arrêt depuis septembre.

L'échéance de redémarrage du plus vieux réacteur huttois a donc été postposée à fin mars, écrit Le Soir samedi sur base d'une information communiquée par l'exploitant Electrabel (Engie), qui a eu une réunion avec l'AFCN vendredi. Engie Electrabel espérait pouvoir y reprendre la production d'électricité d'ici à la fin février, mais l'AFCN a jugé que le dossier que l'entreprise lui a remis fin janvier en vue d'un redémarrage n'était pas suffisamment complet. "La stabilité du bâtiment W (où la dalle s'est soulevée le 7 septembre, à l'occasion de travaux, entrainant l'arrêt volontaire, NDLR) n'est pas clairement démontrée", et "la justification des déplacements en cas de séisme doit être complétée et revue", a notamment expliqué le ministre de l'Intérieur Jan Jambon, interrogé à la Chambre à ce sujet.

L'agence de contrôle souhaite donc de la part de l'exploitant des compléments d'information sur la stabilité et la tenue au séisme du réacteur. Selon l'AFCN, le coulis de ciment injecté dans le sol par un sous-traitant le 7 septembre se serait engagé dans les interstices de la couche peu consolidée détectée dans le sol, ce qui a pu "mettre le remblai en pression" et "soulever la dalle du bâtiment".