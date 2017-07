Belgique Face à la commission d'enquête parlementaire, l'ex-présidente du CPAS de Bruxelles et du Samusocial a précisé qu'elle faisait appel à son droit au silence.

Dans un texte introductif, elle a expliqué : "J'ai répondu en toute transparence toutes les questions posée par la police judiciaire dans le cadre de l'instruction judiciaire et je continuerai bien entendu à le faire. Compte tenu de la préexistence de l'instruction judiciaire sur les travaux de votre commission, mon conseil et moi-même réservons aux autorités judiciaires toutes mes déclarations en lien avec l'organisation et le fonctionnement du Samusocial (...) C'est pourquoi nous avons choisi de faire usage du droit au silence (...) Je ne compte répondre à aucun des questions qui me seront posées et je vous demande de quitter la salle".

Le président lui a rappelé qu'elle se présentait face aux députés en tant que témoin, et non en tant qu'accusée. Il lui a alors demandé de reconsidérer sa position en répondant aux questions qui n'engagent pas la responsabilité pénale et civile du témoin. Mme Peraïta a signalé qu'elle préférait garder le silence. Elle a ensuite pris la sortie.

A l'issue de ce passage, la séance a été suspendue jusqu'à 17h30. C'est à cette heure-là que sera entendue Rita Glineur, administratrice du Samusocial.