C’est comment la vie quand on n’est plus ministre ?

"Je suis un homme heureux. J’ai démissionné dans le cadre de Publifin. Mais il n’y a plus aucun observateur sérieux qui croie que j’ai quelque chose à voir dans cette affaire, ni même que j’aurais pu l’empêcher. Dans ma région et mon entourage non plus. Je me sens assez protégé car les gens connaissent mon intégrité. Ils savent que j’ai été le fusible d’une opération qui dépasse largement le ministre des Pouvoirs locaux, qui d’ailleurs n’avait aucune tutelle sur Publifin."

Et les autres ?

"Récemment, je rencontre des Liégeois, en Provence. Et je réalise que la perception des gens, de la population, n’est pas celle que je décris."

C’est-à-dire ?

"C’est ‘Paul Furlan est un voleur.’ Moi, je peux difficilement vivre avec ce genre d’accusation sur mon nom. C’était des gens très intéressants, de la région de Herve, chez Pierre-Yves Jeholet (nouveau ministre). On leur a expliqué que j’avais fait n’importe quoi, pas anticipé, et même que j’aurais profité du système. C’est tout à fait faux : je n’ai jamais reçu un jeton de présence de Publifin. Pourtant, je vivrai toute ma vie avec une tache sur mon CV. C’est pour ça que je suis content d’avoir l’occasion de m’exprimer aujourd’hui. Je voudrais convaincre les gens. Je ne veux pas qu’on me prenne pour un malhonnête."