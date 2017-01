Mais que s’est-il passé entre mercredi soir et jeudi matin ? Lorsque le désormais ex-ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement, de l’Énergie et des Infrastructures sportives Paul Furlan (PS) a annoncé la tenue d’une conférence de presse hier matin à 9 h 30, toutes et tous assuraient qu’il ne présenterait pas sa démission. Lui-même n’imaginait pas qu’il passerait sa dernière nuit en tant que ministre wallon. L’idée originelle était, non pas de contre-attaquer, mais bien de poser les arguments, de démonter les attaques sur son épouse, son ami et collaborateur à qui il a confié la gestion de ses entreprises privées, etc.

Des contacts ont évidemment eu lieu, nombreux mêmes, entre le ministre, son président de parti et le ministre-Président wallon. Mais il n’a pas été question de démission. Ni même le lendemain matin avant 9 h. L’entourage d’Elio Di Rupo nous confiait en toute bonne foi que la démission de Paul Furlan n’était pas à l’ordre du jour, que le Hennuyer avait toujours la confiance de son président.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.