Paul Magnette (PS) ne sera plus ministre-Président wallon dans quelques jours. S’il doit retenir trois dossiers importants, il cite : le Ceta, "qui fut un moment important pour la Wallonie, il a soudé les représentants de la Wallonie et la société civile"; le pacte pour l’emploi, parce "il a été mené de bout en bout avec les partenaires sociaux qui ont finalisé 95 % de la réforme"; et le plan wallon de lutte contre la pauvreté "qui, même s’il est imparfait, a le mérite d’être le premier et d’exister".

Sur le Ceta, l’accord commercial entre la Canada et l’Union européenne, craignez-vous un recul ? Le fédéral devait demander un avis à la Cour de justice de l’UE…

Nous avions la dernière réunion du groupe technique mercredi. On a bien vu que les représentants du fédéral avaient mandat pour ne pas aboutir à un accord, alors que, dans l’esprit de tout le monde, tout devait être terminé pour le 19 juillet. On sent qu’il y a des manœuvres pour saborder cette demande d’avis.

Le CDH va se renier dans ce dossier, selon vous ?

(...)