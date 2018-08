Paul Marchal, père d'An, l'une des victimes de Marc Dutroux, n'a pas voulu beaucoup réagir à la lettre envoyée par l'avocat de Marc Dutroux. Les époux Marchal ont reçu cette lettre mercredi.

"Après 23 ans, il est temps que ce cirque s'arrête. On ne joue plus", a commenté Paul Marchal par téléphone. La lettre rédigée en français est parvenue à l'ancien avocat de Paul Marchal, qui l'a scannée pour la transmettre à la famille Marchal.

Le père d'Eefje, Jean Lambrecks, n'avait pas encore reçu le courrier.

Dans cette lettre, Marc Dutroux se dit prêt à répondre aux questions des familles des victimes si celles-ci en avaient. Il a été condamné à la perpétuité et à 10 ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour l'enlèvement et l'assassinat de Julie, Mélissa, An et Eefje. Laetitia et Sabine avaient été retrouvées vivantes.





Jean-Denis Lejeune : "Rien ne me rendra ma fille"

Jean-Denis Lejeune a publié sur Facebook l'intégralité de la lettre qu'il a reçue de l'avocat de Marc Dutroux en la commentant.

Le papa de Julie déplore notamment le manque de personnalisation de la lettre qui commence par "Madame, Mademoiselle, Monsieur", "alors qu'il n'avait que 6 lettres à envoyer".

"Que je sache, on ne s'est pas emmuré dans le silence. Que du contraire, on a n'a pas arrêté de poser nos questions ! Mais jamais nous n'avons eu la même version. Chacun des inculpés avait sa propre version et tellement différentes qu'on ne sait qui croire", souligne encore Jean-Denis Lejeune.

Dans la lettre, "l'avocat parle aussi de justice réparatrice. Qu'y a-t-il à réparer? Rien ne me rendra ma fille!"

"Il n'y a pas de place pour le dialogue avec votre client", conclut-il.