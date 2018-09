C’est la semaine de la pêche durable et les distributeurs en profitent pour revendiquer fièrement que leurs étals regorgent d’espèces pêchées de manière durable et dans le respect de l’environnement.

"Lidl est la seule chaîne de supermarchés en Belgique dont la totalité de l’approvisionnement en poisson est durable" , déclare Wouter Dieleman, de l’organisation MSC. "C’est un signal très fort pour l’ensemble du secteur."

Assurer aux générations futures un approvisionnement en poisson fait visiblement partie des priorités de la grande distribution. Chez Carrefour, cela se matérialise même sous la forme de l’acte 10 du plan Act For Food. "L’ensemble de nos comptoirs sont agréés MSC et ASC. Cela signifie que tout le poisson qu’on y vend est durable. Nous proposons jusqu’à 40 références de poissons MSC ou ASC en service et jusqu’à 113 références en libre-service. Dès cette semaine, nous introduisons aussi les crevettes "Best Price" en label MSC."

Tout comme les fruits et légumes, les poissons et crustacés ont leur saison. S’engager dans une pêche durable, c’est aussi respecter cette saisonnalité, ce qui explique que l’assortiment varie tout au long de l’année. "À l’horizon 2020, un poisson sur deux acheté dans les magasins Carrefour sera issu de la pêche durable" , assure le distributeur.

"Quelque part, il y a une prise de conscience, mais nous accordons toujours la priorité à d’autres critères lors de l’achat de poisson. En ne proposant que du poisson durable, le stress lié au choix disparaît pour le client. Lidl propose une gamme ciblée et limitée en tant que discounter et choisit consciemment de tout faire au sein d’un groupe de produits 100 % durables. Nous pouvons acheter un volume important et cela permettra bien sûr des économies d’échelle" , ajoute Philippe Weiler, responsable durabilité de Lidl.

Le prix reste en effet un élément clé dans le choix du consommateur, surtout en ce qui concerne le poisson, une denrée relativement chère. Car, même si 38 % des Belges ne mangent pas certaines espèces de poisson en raison d’un impact négatif sur l’environnement, la fraîcheur (64 %), le prix (55 %) et la qualité (54 %) restent les éléments les plus importants du comportement d’achat.

C’est pourquoi les distributeurs prennent les devants, comme chez Delhaize où 98 % de l’assortiment (quelque 250 références), en frais ou en surgelé, provient de la pêche durable. "Nous ne travaillons pas qu’avec les labels MSC et ASC, car d’autres offrent également les mêmes garanties", explique Roel Dekelver, directeur de la communication de l’enseigne au lion. "Cela fait d’ailleurs dix ans que nous avons introduit le poisson durable dans nos rayons. Nous avons été pionniers en la matière."