La crème solaire est très certainement l’élément indispensable de cet été. Mais pour être efficace, elle ne doit pas être périmée. "Rien n’est plus grave que d’appliquer une crème solaire qui n’aurait plus aucune propriété protectrice", explique le dermatologue Pierre Vereecken. "En pratique, une date de péremption est indiquée sur le tube. Mais attention, lorsqu’on ouvre une crème, il faut oublier la date de péremption. On considère que la crème doit être utilisée dans les 12 mois après ouverture."



(...)