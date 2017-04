La ministre de l'Education Marie-Martine Schyns (CDH) a annoncé ce vendredi matin le lancement d'un appel à projets annuel de 20 millions d'euros visant à aider les communes souffrant le plus d'un manque de places d'école.

Dès cette année, une nouvelle enveloppe de 20 millions d'euros sera mise à disposition chaque année des différentes réseaux pour tout projet de création de places (aménagements, agrandissements des bâtiments ou création de nouvelles infrastructures) dans les zones en tension. "Il s'agit d'une solution structurelle, puisque cette enveloppe sera renouvelée chaque année. L'appel à projet 2017 a été lancé aujourd'hui. La circulaire vient de partir. La carte des zones sous tension a été enfin objectivée et sera désormais adaptée chaque année", s'est félicitée la ministre humaniste.

Sans surprise, c'est la Région bruxelloise qui présente les besoins les plus criants. Pas moins de 85% des places à créer de toute urgence dans le secondaire y ont été répertoriées (6.838 places), tandis que le chiffre s'élève à 40% pour le fondamental (1.275 places). Le Brabant wallon et la Région liégeoise figurent également au premier plan des zones les plus sous tension, 45% des places à créer prioritairement dans le fondamental se trouvent ainsi à Liège et ses environs immédiats (1.307 places). Pour déterminer cette carte inédite des zones les plus problématiques, les communes dites exportatrices d'élèves, les perspectives en termes de boom démographique d'ici 2022 et l'écart entre l'offre et la demande entre les communes voisines sont les trois critères pris en compte par les différents experts.