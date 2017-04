Vous avez annoncé votre réforme du permis de conduire wallon, le 30 mars.

Le secteur l’accueille plutôt favorablement. On a privilégié une réforme qui modernise le processus et renforce les apprentissages pour les jeunes. Car ils restent, hélas, trop présents dans les statistiques de décès.

Des jeunes mieux formés, cela signifie que l’examen du permis sera plus difficile ?

Oui. L’objectif n’est pas de rendre facile l’accès au permis. Certes, il faut le rendre accessible financièrement. Mais surtout, le jeune doit maîtriser les connaissances ! Car chaque jeune doit être conscient, lorsqu’il est derrière son volant, que potentiellement, il a un engin de mort entre les mains. Dans son intérêt, comme dans celui de toutes les familles qu’il va croiser sur la route, on ne peut se permettre une formation au rabais. On doit être extrêmement exigeant.

Comment ?

Notamment en réintégrant l’échec pour faute grave dans l’examen théorique. Je pense qu’un permis de conduire, ça se mérite.

En Flandre, des cours pour le permis théorique sont donnés dans les écoles.

Il faut arrêter de croire que l’école est le lieu où tout doit se faire. Ce n’est pas leur mission prioritaire.

La réforme du permis à points avait été évoquée par Jacqueline Galant. Votre avis ?

Je n’ai pas de religion arrêtée sur le permis à points. Pourquoi pas ? Mais ce n’est pas une grande priorité. Je suis davantage soucieux de sanctionner les gens qui se comportent de manière inadéquate. On s’est fixé comme objectif de diminuer de 50 % le nombre de morts sur les routes wallonnes. On a fait une partie du chemin : on est à moins 25 % (373 tués en 2010, 326 en 2015, et 290 en 2016).

Les sanctions sont-elles suffisamment sévères ?

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.