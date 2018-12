Les treize communes wallonnes touchées par la peste porcine africaine pourront bénéficier d'un prêt à taux zéro destiné à combler le manque à gagner engendré par l'interdiction de toute forme d'exploitation forestière, a annoncé jeudi la ministre régionale des Pouvoirs locaux, Valérie De Bue (MR).

Deux d'entre elles - Aubange et Tintigny - se sont déjà manifestées. La crise de la peste porcine africaine prive en effet ces communes, toutes situées dans la province de Luxembourg, des recettes relatives aux ventes de bois. "En se basant sur la moyenne des recettes enregistrées entre 2012 et 2017, on estime le montant total de ces ventes à plus de 6 millions d'euros pour un an", a précisé Valérie De Bue.

Pour certaines communes, il s'agit d'une part importante de leurs recettes de prestations "et il n'est pas question que ce manque à gagner temporaire se reporte sur les citoyens via une augmentation de la fiscalité locale", a-t-elle ajouté.

Sont concernées par cette aide les communes d'Arlon, Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny et Virton.

Par l'intermédiaire de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, ces dernières avaient sollicité l'aide de la Région afin de réduire l'impact financier de la crise.

"En cas de problème de trésorerie, ces communes pourront se tourner vers ces prêts à taux zéro. Les montants des prêts seront calculés sur base de la moyenne des recettes enregistrées entre 2012 et 2017", a encore indiqué la ministre en soulignant que selon l'évolution de la situation, la mesure pourrait être prolongée en 2020.

En attendant, les communes désirant solliciter une aide pour 2018 avaient été appelées à se manifester avant le 30 novembre. Deux communes - Aubange et Tintigny - ont répondu à l'appel, pour des montants respectifs de 215.468 euros et 250.000 euros.