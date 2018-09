Un sanglier retrouvé le 16 septembre dernier, dans la région d'Etalle, à proximité des cinq cas positifs au virus de la peste porcine déjà connus à ce jour, vient d'être confirmé positif, a annoncé mercredi en fin de journée le cabinet du ministre wallon de l'Agriculture René Collin.

Dans le cadre de la gestion de la peste porcine africaine, un territoire de 63.000 hectares a été défini en province de Luxembourg. Depuis le 11 septembre, seize analyses ont été transmises au laboratoire de référence Siensano, précise le cabinet du ministre Collin.

Huit autres sangliers retrouvés dans le périmètre délimité se sont, par contre, révélés négatifs. Des cas à l'arboretum de Virton, à Bellefontaine, à l'abbaye d'Orval, à Limes et à Ethe n'étaient donc pas porteurs du virus. Deux échantillons passent une contre-expertise et cinq carcasses sont en cours d'analyse.





Clôturer un cinquième du périmètre confiné: "pas dans l'immédiat", répond Collin

Des organisations de chasseurs et d'exploitants forestiers ont proposé mercredi de clôturer près d'un cinquième de la zone de confinement définie en province de Luxembourg après la découverte de sangliers morts de la peste porcine africaine. Prématuré, a répondu le cabinet du ministre wallon de l'Agriculture, René Collin. Le Royal Saint Hubert Club de Belgique, la Fédération des Exploitants forestiers, l'Union ardennaise des Pépiniéristes et autres conseils cynégétiques envisagent la mise à disposition de main d'œuvre pour installer des clôtures électriques sur une zone de 12.000 hectares.

Cette zone est située dans le périmètre de confinement de 63.000 hectares déjà établi par les autorités régionales après la découverte du virus. La chasse et la circulation en forêt y sont interdites au moins jusqu'au 14 octobre inclus.

"L'objectif est de pouvoir endiguer le problème au plus vite en évitant la propagation, la maladie évoluant sur 1,4 km par mois", a affirmé Benoît Petit, président du Royal Saint Hubert Club de Belgique (association de chasseurs).

La proposition sera soumise au ministre wallon de la Nature et de la Forêt, René Collin.

Le périmètre à clôturer proposé par les chasseurs et sylviculteurs se concentre autours des lieux de découverte des carcasses de sangliers infectés, et est délimité géographiquement par un triangle entre les sortie 29 et 31 de l'E411 et le secteur de Virton.

Par ailleurs, la proposition vise aussi à former des chasseurs en bio-sécurité avec appui universitaire. Des chasseurs pourraient également être envoyés dans le périmètre clôturés dans quelques mois pour y abattre par tirs précis les animaux résistants n'étant pas morts des suites de la peste porcine africaine.

Le ministre Collin avait déjà averti mardi que la délimitation des futures zones restreintes prendrait plusieurs semaines.

"Clôturer un territoire restreint peut être une option, mais pas dans l'immédiat", commentait-on mercredi au cabinet du ministre. Si l'on clôture trop vite, sans avoir délimité précisément la zone, on risque de se retrouver avec des individus hors de cette zone. Clôturer pourrait donc se faire, mais "en temps opportun", soulignait-on. Les experts de l'Union européenne, qui ont déjà travaillé sur le cas tchèque, ont confirmé la validité de cette approche.