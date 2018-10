"Un vieil homme m’a interpellé cette semaine, étonné. Il a vécu toute sa vie en Wallonie et n’a jamais reçu le moindre P.-V. pour excès de vitesse. Il vient de déménager en Flandre, à La Panne. Coup sur coup, il a reçu deux P.-V. pour un flash à 51 km/h et un autre 53 km/h, au lieu de 50. Son cas ne m’a pas surpris. On sait bien que la marge de tolérance des flashs est plus importante en Wallonie qu’en Flandre ", nous relate Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias.

(...)