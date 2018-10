Le "phishing" est une arnaque bien connue sur Internet, elle se présente sous forme de courriels frauduleux n’ayant qu’un seul but, vous piéger afin de vous soutirer des données personnelles ou bancaires en se faisant passer pour un prestataire familier en utilisant son logo : des sites de commerce dont vous êtes client, votre fournisseur d’énergie ou encore d’accès à internet, votre banque ou votre opérateur téléphonique, l’assurance-maladie, les impôts…



L’imitation est parfois bien trop grossière pour sembler vraie, parfois elle est beaucoup plus complexe à discerner. "Les fraudes les plus courantes sont celles qui vous font croire à un cadeau et demande vos coordonnées bancaires ou encore celles qui font croire à un changement de carte bleue. Et c’est parfois tellement bien fait que même des experts en cybersécurité ne le voient pas tout de suite. En Belgique, il faut savoir que trois sites frauduleux ferment chaque jour", avance Katrine Eggers, responsable de la communication au Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB).